Star TV ekranlarında yaz sezonunda izleyiciyle buluşan Doğanın Kanunu dizisinin ekran macerasının devam edip etmeyeceği gündeme geldi. İzleyenler Doğanın Kanunu bitti mi, final mi yapıyor, neden sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı yapımın yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak edilirken, dizi için final kararı gündeme geldi. İzleyiciler tarafından "Doğanın Kanunu bitti mi?", "Doğanın Kanunu final mi yapıyor?" konuları da merak edildi. İşte detaylar...

DOĞANIN KANUNU BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPIYOR?

Doğanın Kanunu dizisi final yapıyor. Ay Yapım tarafından Star TV ekranları için hazırlanan yapımın 13. bölümde sona ereceği belirtildi.

2 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak olan Doğanın Kanunu 13. final bölümü ile sevilen dizi ekran macerasını sonlandırmış olacak.

Doğanın Kanunu bitti mi, final mi yapıyor, neden? 13. bölüm ile ekranlara veda ediyor!

DOĞANIN KANUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Doğanın Kanunu'nun neden final yaptığı konusunda yapımcı Ay Yapım veya Star TV tarafından resmi bir gerekçe açıklanmadı. Yaz dizilerinin kış sezonunda final yapması sebebiyle sevilen yapımın ekranlara veda ettiği öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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