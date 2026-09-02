Icardi futbolu bıraktı mı? Menajeri Elio Pino'dan açıklama!

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Arjantinli golcünün önündeki seçenekler azalırken, yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin menajeri Elio Pino'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, Icardi futbolu bıraktı mı? İşte detaylar...

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dönemde sarı-kırmızılı takımın en önemli gol silahlarından biri oldu. Eylül 2022'de Galatasaray'a transfer olan Arjantinli futbolcu, İstanbul ekibindeki kariyerini 134 resmi karşılaşmayla tamamladı. Icardi Galatasaray formasıyla çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti. Peki, Icardi futbolu bıraktı mı, yeni takımı neresi olacak?

ICARDI FUTBOLU BIRAKTI MI?

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından henüz yeni bir kulüple anlaşma sağlamayan deneyimli golcü, kariyerine devam etmek için seçenekleri değerlendiriyor. Icardi'nin menajeri Elio Pino Icardi'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir kariyer planı izleyeceği konusunda çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Icardi futbolu bıraktı mı? Menajeri Elio Pinodan açıklama!

ICARDI'NİN YENİ TAKIMI NERESİ OLACAK?

Menajer Elio Pino, Lazio'nun Arjantinli golcüye yoğun ilgi gösterdiğini ve İtalyan ekibinin değerlendirdikleri alternatifler arasında bulunduğunu söyledi.

Mauro Icardi'nin adı daha önce Juventus ile de gündeme gelmişti. Menajer Elio Pino, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya yaptığı açıklamada bu iddialara da açıklık getirdi.

Pino Ocak ayında Icardi'nin Juventus forması giyme ihtimalinin bulunduğunu doğruladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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