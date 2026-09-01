Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi! Aliyev'in getirdiği İstisu'yu görünce Pezeşkiyan' sitem etti
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırladı.
Zirve marjında gerçekleştirilen ikili temaslar uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yaşanan Türkçe sohbet ve samimi su diyaloğu görüşmeye damga vurdu.
"AZERBAYCAN SUYUNDAN DA İÇİN"
Sohbet sırasında Pezeşkiyan'ın önündeki suyu fark eden Aliyev, İran Cumhurbaşkanı'na Azerbaycan'dan getirdiği suyu ikram etmek istedi.
Aliyev, "Gürcü suyundan içiyorsunuz. Azerbaycan suyundan da için" dedi.
Pezeşkiyan ise önündeki suyun nereden geldiğini bilmediğini söyleyerek, "Ben hiç bilmiyorum nerenin suyudur" şeklinde karşılık verdi.
ALİYEV NAHÇIVAN'DAN GETİRDİĞİ "İSTİSU"YU GÖSTERDİ
Aliyev bunun üzerine yanında bulunan suyu göstererek, "Burada 'İstisu' var. Ben getirmişim özüm (kendim)" dedi.
Pezeşkiyan'ın şaşırarak, "Sen getirmişsin?" diye sormasının ardından Aliyev, "Bu Nahçıvan sularıdır" cevabını verdi.
PEZEŞKİYAN'DAN ALİYEV'E ESPRİLİ SİTEM
İki lider arasındaki sohbet Pezeşkiyan'ın Türkçe esprisiyle devam etti.
Pezeşkiyan, Aliyev'e dönerek, "Sen özüne getirmişsen, bize getirmemişsin!" dedi.
Aliyev ile Pezeşkiyan'ın görüşme sırasında tercümana ihtiyaç duymadan Türkçe sohbet etmesi ve aralarındaki esprili diyalog, ŞİÖ Zirvesi'ndeki ikili görüşmeden öne çıkan anlar arasında yer aldı.