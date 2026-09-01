Bişkek'te tercümansız Türkçe sohbet kırıp geçirdi! Aliyev'in getirdiği İstisu'yu görünce Pezeşkiyan' sitem etti

ALİYEV NAHÇIVAN'DAN GETİRDİĞİ "İSTİSU"YU GÖSTERDİ

Aliyev bunun üzerine yanında bulunan suyu göstererek, "Burada 'İstisu' var. Ben getirmişim özüm (kendim)" dedi.

Pezeşkiyan'ın şaşırarak, "Sen getirmişsin?" diye sormasının ardından Aliyev, "Bu Nahçıvan sularıdır" cevabını verdi.