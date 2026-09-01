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Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

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Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı verildi

Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirlendi. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye B, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Hâlihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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