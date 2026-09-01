"Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta" belli oldu. CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen Filenin Sultanları, yoluna devam edebilmek için kritik bir karşılaşmaya çıkacak. İstanbul'da oynanacak Türkiye-Azerbaycan mücadelesinin tarihi ve başlama saati voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup etabının ardından eleme maçlarına geçiyor. A Grubu'nda dört galibiyet alan milliler, son maçında Polonya karşısında beş sete uzanan mücadeleden mağlubiyetle ayrılarak grubunu 13 puanla ikinci tamamladı. Son 16 turundaki rakip ise C Grubu'nda beş karşılaşmada üç galibiyet elde ederek üçüncü sırayı alan Azerbaycan oldu.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 19.00'da başlayacak. CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turu kapsamında oynanacak mücadeleye İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Maçta Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ile Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou hakem olarak görev yapacak.

Türkiye, Azerbaycan engelini aşması halinde çeyrek finalde Belçika-Almanya maçının kazananıyla karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul etabındaki diğer son 16 karşılaşmalarında Hollanda, Slovenya'yı 3-2; Polonya ise Portekiz'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL BİLETİ İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Filenin Sultanları, Azerbaycan karşısına grup aşamasında aldığı dört galibiyet ve bir mağlubiyetin ardından çıkacak. Milliler; Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya karşısında galibiyet elde ederken A Grubu'ndaki son maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye bu sonuçlarla 13 puana ulaşarak grubunu ikinci sırada bitirdi.

Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor

Azerbaycan ise Avrupa Şampiyonası'nın grup etabında Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya ile C Grubu'nda mücadele etti. Beş karşılaşmanın üçünü kazanan Azerbaycan, grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi oldu. Türkiye'nin kazanması halinde Filenin Sultanları üst üste sekizinci kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmiş olacak. Şampiyonada 24 takım mücadele ederken organizasyon 6 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye-Azerbaycan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final bileti için sahaya çıkıyor

TÜRKİYE AZERBAYCAN'I YENERSE ÇEYREK FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı mağlup ederek son 16 turunu geçmesi halinde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Söz konusu son 16 karşılaşması Türkiye-Azerbaycan maçından önce saat 16.00'da oynanacak.

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