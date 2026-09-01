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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları
Fotoğraf Başlığı MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk mücadelesi kaptanlık oyunuyla başladı. 31 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar tantuni hazırlamak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın kaptanları belirlenirken mavi ve kırmızı takım kadroları da yapılan seçimlerle yeniden şekillendi.

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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda eleme gecesinin ardından yarışmacılar bu kez kaptanlık avantajını elde etmek için karşı karşıya geldi. Haftanın takım oyunlarında dengeleri belirleyecek mücadelede tantuni yapıldı. Yarışmacılar verilen sürede tabaklarını hazırlarken şeflerin yaptığı tadım sonucunda öne çıkan isim mavi takım kaptanlığını kazanma hakkı elde etti.

Kaptanlık oyununun tamamlanmasıyla birlikte yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları da belli oldu. Mavi takım kaptanı rakip takımın kaptanını belirlerken ardından yapılan yarışmacı seçimleriyle iki ekibin kadrosu tamamlandı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te 31 Ağustos 2026 kaptanlık oyununu Eyyüp Can kazandı. Gecenin konsepti tantuni olurken yarışmacılar mavi takım kaptanlığını elde edebilmek için aynı yemekle mücadele etti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmelerinin ardından hazırladığı tabakla öne çıkan Eyyüp Can, haftanın kaptanlık oyununda birinci oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'te 31 Ağustos Pazartesi günü mavi takım kaptanı Eyyüp Can oldu. Tantuni hazırlanan kaptanlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı isim olarak öne çıkan Eyyüp Can, kaptanlık önlüğünü giymeye hak kazandı. Böylece yeni haftada mavi takımın başına geçen yarışmacı da belli oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın kırmızı takım kaptanı Cansu oldu. Kaptanlık oyununu kazanarak mavi takımın başına geçen Eyyüp Can, rakip kaptan olarak Cansu'yu seçti. Böylece yeni haftanın iki kaptanı Eyyüp Can ve Cansu olarak belirlendi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

31 Ağustos kaptanlık oyununun ardından MasterChef'te haftanın iki takımı yeniden kuruldu.

Mavi Takım

Eyyüp Can (Takım Kaptanı)

Bahar

Nurten

Nilay

Tolga

Kübra

Burçin

Hasan Alp

Enes

Şiringül

Kırmızı Takım

Cansu (Takım Kaptanı)

Şükran

Emre

Şadi

Armağan

Muhammed

Recep

Batuhan

Koray

Ayşe

30 AĞUSTOS 2026 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 30 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde Simge yarışmaya veda etti. Eleme potasına giren yarışmacılar ana kadrodaki yerlerini koruyabilmek için şeflerin karşısına çıkarken gecenin sonunda MasterChef macerası sona eren isim Simge oldu.

Simge'nin elenmesinin ardından yedek yarışmacılar arasından Cansu ana kadroya dahil oldu. Yeni haftaya ana kadroda başlayan Cansu, kaptanlık oyununu kazanan Eyyüp Can tarafından kırmızı takım kaptanı seçildi ve haftanın takım mücadelelerine kaptan olarak başladı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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