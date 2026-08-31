Altının kilogram fiyatı 237 bin lira düştü
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı 237 bin lira düştü. Cuma gününü 7 milyon 92 bin liradan tamamlayan altın, bugünü ise 6 milyon 855 bin liradan kapattı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 844 bin 100 lira, en yüksek 7 milyon 127 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,3 düşüşle 6 milyon 855 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 7 milyon 92 bin liradan tamamlamıştı.
İŞLEM HACİ 10 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 830 milyon 296 bin 834,01 lira, işlem miktarı ise 1.435,34 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 28 milyon 277 bin 2,46 lira olarak gerçekleşti.
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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.
Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|7.092.000,00
|4.591,40
|En Düşük
|6.844.100,00
|4.405,00
|En Yüksek
|7.127.200,00
|4.567,70
|Kapanış
|6.855.000,00
|4.412,00
|Ağırlıklı Ortalama
|6.884.997,70
|4.421,15
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|9.830.296.834,01
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.435,34
|Toplam İşlem Adedi
|97