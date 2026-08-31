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Spor

ÖZEL │ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski hocası anlattı: Milli Takım'da da göreceğiz

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ÖZEL │ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski hocası anlattı: Milli Takım'da da göreceğiz
Fotoğraf Başlığı ÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Göztepe’yi çalıştıran teknik direktör Radomir Koković, Galatasaray maçında 90 dakika sahada kalan 2007 doğumlu savunma oyuncusu Ege Yıldırım ile ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. 42 yaşındaki teknik adam, eski öğrencisinin en iyi Türk stoperlerden birine dönüşme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Süper Lig’in 3.hafta karşılaşmasında Galatasaray’a deplasmanda 4-2 mağlup olan Göztepe’de forma giyen isimlerden biri de 19 yaşındaki stoper Ege Yıldırım oldu. Karşılaşma boyunca Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile kıyasıya bir mücadeleye girişen Yıldırım, gelecek için umut vererek taraftarlardan alkış topladı. İzmir ekibini çalıştırdığı dönem genç futbolcuyu A takım kadrosuna dahil eden teknik direktör Radomir Koković, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Şimdilerde FK Železničar Pančevo’da görev yapan Koković, eski öğrencisi hakkında dikkat çeken tespitlerde bulundu.

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KOKOVIC: U19’DAN A TAKIMA DAHİL ETTİK

2023 yılında 12 maç İzmir’in köklü ekibinde görev yapan Sırp teknik adam, Ege Yıldırım’ın A takıma yükselme serüveninden bahsederek, “Göztepe teknik direktörü olarak göreve geldiğimde, düşüncemiz U19 takımımızdan birkaç oyuncuyu A takım kadrosuna dahil etmekti. Kulüp de altyapı gelişimine olan bağlılığını göstermek adına İzmir bölgesindeki genç oyuncuları takıma katmanın iyi bir fikir olacağını düşündü. Ege Yıldırım, bu kapsamda A takım çalışmalarına dahil olma şansı yakalayan az sayıdaki genç oyuncudan biriydi.” diye konuştu.

ÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz
Başlık ResmiÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz

“SERT VE SON DERECE CESUR”

19 yaşındaki stoperin teknik özelliklerine ve potansiyeline değinen Koković, “Çok genç olmasına rağmen futbol potansiyelini çok çabuk fark ettik. Bana göre zihinsel dayanıklılığı, onun bir numaralı özelliğidir. Antrenmanımıza katıldığında o ortamın getirdiği zorluklardan hiçbir zaman çekinmedi. Her zaman A takımın bir parçasıymış gibi davrandı. Sert, topsuz oyunda agresif, topla son derece cesur; sorumluluk almaktan ve inisiyatif kullanmaktan korkmayan bir yapıdaydı.” dedi.

ÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz
Başlık ResmiÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz

“PERFORMANSI ŞAŞIRTMADI”

Genç futbolcunun Galatasaray maçında sergilediği performansa vurgu yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı, “Ege’nin zihinsel dayanıklılığı ilk antrenmandan itibaren çok belliydi. Genç yaşına kıyasla çok ciddi ve olgun bir şekilde, "yaşının ötesinde" bir oyun sergiledi. Bundan dolayı Galatasaray'a karşı sergilediği performans beni şaşırtmıyor.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz
Başlık ResmiÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz

“EN İYİ TÜRK STOPERLERDEN BİRİNE DÖNÜŞEBİLİR”

Yıldırım’ın oynadığı pozisyonla ilgili özelliklerine dikkat çeken ve öğrencisinin geleceğiyle ilgili umutlu konuşan Koković, “Kaliteli solak stoperler hem Türk futbolunda hem de genel olarak Avrupa futbolunda oldukça nadirdir. Bu doğrultuda, en iyi Türk stoperlerden birine dönüşme potansiyeline sahip. Genç oyuncuları geliştirmek bir süreçtir; zaman alır. Kulübün bu konuda net bir fikre sahip olması önemlidir. Bana göre Ege, Türkiye dışında uluslararası bir kariyer yapabilecek fiziksel ve zihinsel potansiyele sahip. Gelecekt 5 büyük ligde oynayabilecek oyuncu olup olmayacağı ise topla oyununu (teknik beceri, oyun görüşü, karar verme vb.) geliştirme yeteneğine bağlı olacaktır.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz
Başlık ResmiÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz

“CESUR BİR KARAR”

Radomir Kokoviv, bu sezon şimdiye kadar üç maçta toplam 225 dakika süre alan ve savunmada güven veren genç yetenekle ilgili olarak şöyle devam etti:

Ege'nin bu sezon ilk 11'de oynama fırsatını yakaladığı için mutluyum. Bence bu, teknik direktör ve kulüp adına cesur bir karar. Ne yazık ki Türkiye'deki genç oyuncular bu tür bir şansı pek sık yakalayamıyor. Genç oyuncular söz konusu olduğunda, uzun vadeli bir plan ve sabır eksikliği var. Doğal olarak Ege'nin zaman geçtikçe daha da gelişmesini ve daha iyiye gitmesini bekliyorum. Türkiye Süper Ligi'nde sahada geçirdiği her dakika onun için çok değerli olacak. Kendisine başarılar diliyor, en kısa zamanda kendisini milli takımda da göreceğimizi umuyorum.

ÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz
Başlık ResmiÖZEL│ Göztepe’nin genç yıldız adayını eski teknik direktörü anlattı: Milli takımda da göreceğiz

“KENDİNE HAS BİRİ OLACAK”

Yıldırım’ın geleceğine değinen Kokovic, son olarak şunları söyledi: “Ege'yi herhangi bir oyuncuyla kıyaslamak istemem. O, kendine has biri olacak. Ayrıca kendi yolunu ve geleceğini kendisi inşa etmeli. Oyuncuları karşılaştırmayı sevmiyorum; benim dürüst düşüncem bu. Her oyuncunun kendi yolu vardır. Ayrıca kıyaslama yaparak onun üzerinde daha fazla baskı da oluşturmak istemiyorum. Bırakalım Ege, olabileceği en iyi oyuncu olsun.

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