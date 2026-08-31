Bir bisiklete 3 kişi bindiler, otomobile çarpıp hastanelik oldular! O anlar kamerada

Kaydet

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde aynı bisiklete binen 3 çocuğun seyir halindeki bir otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen yürekleri ağza getiren kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan küçük çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası