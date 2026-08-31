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Bir bisiklete 3 kişi bindiler, otomobile çarpıp hastanelik oldular! O anlar kamerada

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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde aynı bisiklete binen 3 çocuğun seyir halindeki bir otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen yürekleri ağza getiren kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan küçük çocuklar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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