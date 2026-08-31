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Spor

İngiltere'de 125 milyon euroluk tarihi transfer! Bradley Barcola Liverpool'da

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İngiltere'de 125 milyon euroluk tarihi transfer! Bradley Barcola Liverpool'da

Premier Lig devi Liverpool, PSG'nin 23 yaşındaki yıldızı Bradley Barcola'yı 5 yıllığına kadrosuna kattı. İngiliz ekibinin Fransız hücumcu için ödeyeceği bonservis bedelinin bonuslarla birlikte 145 milyon euroya kadar çıkacağı belirtildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Paris Saint-Germain forması giyen 23 yaşındaki Bradley Barcola'yı kadrosuna kattı. Genç Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, transfer için yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

İngiltere'de 125 milyon euroluk tarihi transfer! Bradley Barcola Liverpool'da
Başlık Resmiİngiltere'de 125 milyon euroluk tarihi transfer! Bradley Barcola Liverpool'da

RESMİ İMZAYI ATTI

Liverpool, hücum hattını Bradley Barcola ile güçlendirdi. PSG'den transfer edilen Fransız forvet, kendisini 5 yıllığına Liverpool'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni takımına katılmanın büyük gurur olduğunu belirten Barcola, "Liverpool'da oynayabilmek büyük bir gurur. Çok mutluyum, tek istediğim sahada olmak ve oynayabilmek. Çok büyük şeyler başarmayı umuyorum. Her şeyden önce, Premier Lig'i kazanmak... Bu hayatımdaki en büyük hayallerimden biri." ifadelerini kullandı.

İngilterede 125 milyon euroluk tarihi transfer! Bradley Barcola Liverpoolda
Başlık Resmiİngilterede 125 milyon euroluk tarihi transfer! Bradley Barcola Liverpoolda

TRANSFERİN BEDELİ DİKKAT ÇEKTİ

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Liverpool, Barcola'nın transferi için PSG'ye 120 milyon euro bonservis ödeyecek. Sözleşmede yer alan bonusların gerçekleşmesi halinde toplam maliyetin 145 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi.

Bu rakam, Liverpool'un genç yıldız için yaptığı yatırımın boyutunu da ortaya koydu.

İngilterede 125 milyon euroluk tarihi transfer! Bradley Barcola Liverpoolda
Başlık Resmiİngilterede 125 milyon euroluk tarihi transfer! Bradley Barcola Liverpoolda

PSG'DE 49 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Barcola, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. Fransız oyuncu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

23 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. Turnuvada 8 karşılaşmada görev yapan Barcola, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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