Sinir krizi geçiren kadın, kendini bıçakladı
Adıyaman'da sinir krizi geçiren bir kadın kendisini bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.
Adıyaman merkez Mara Mahallesi’nde G.Y., isimli kadın henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sinir krizi geçirdi. Girdiği sinir krizi ile ne yaptığını bilmeyen kadın şahıs eline aldığı bıçak ile karın bölgesini yaraladı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından G.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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