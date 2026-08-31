Adıyaman'da sinir krizi geçiren bir kadın kendisini bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman merkez Mara Mahallesi’nde G.Y., isimli kadın henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı sinir krizi geçirdi. Girdiği sinir krizi ile ne yaptığını bilmeyen kadın şahıs eline aldığı bıçak ile karın bölgesini yaraladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından G.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinir krizi geçiren kadın, kendini bıçakladı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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