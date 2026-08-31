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Spor

Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini: "Tüm gün çalıştım" dedi, Fenerbahçe iddiası geldi

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Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini:

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendiği maçı değerlendirdi. Eski milli futbolcunun, Beşiktaş derbisi ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık'ta oynanacak 16'ncı hafta maçlarıyla sona erecek Süper Lig'in ilk yarısına dair iddiası gündem oldu.

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Rıdvan Dilmen, eski takımı Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'a karşı Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 2-0 kazandığı Trendyol Süper Lig'in 3'üncü hafta karşılaşmasını yorumladı. Deneyimli yorumcu, sarı-lacivertli ekibin 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisini kazanması halinde sezonun ilk yarısını lider kapatacağını ileri sürdü.

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"BEŞİKTAŞ'I YENERSE İLK YARIYI LİDER BİTİRİR"

TV8'de yayınlanan "%100 Futbol" programda konuşan 64 yaşındaki eski futbolcu, "Kolay kolay tahmin veren biri değilimdir ama Fenerbahçe'yle ilgili şöyle bir öngörüm var; Beşiktaş derbisini kazandığı takdirde ilk yarıyı lider bitireceğini düşünüyorum. Bütün gün çalıştım fikstürü. O kadar konsantrasyonu yüksek ki Beşiktaş maçını kazandığı anda ligin ilk yarısını 3-4 puan önde bitirir diye düşünüyorum" dedi.

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"ÇOK YÜKSEK ÜCRETLERE YURT DIŞINA GİDEBİLİR"

İngiliz futbolcu Archie Brown'ın son maçlardaki yükselen performansını vurgu yapan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'de çok önemli oyuncular ama yaş ortalaması var. Fenerbahçe’de çok yüksek ücretlerle yurt dışına gidebilecek birinci oyuncu Brown" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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