Ormanda gezerken tesadüfen buldular! Ağaç kovuğundan çıkan doğal bal görenleri şaşırttı

Kaydet

Bingöl'deki ormanlık alanda gezinirken arıların bir ağacın etrafında yoğunlaştığını fark eden Hüseyin ve Cemal Anacur, ağaç kovuğunun içine gizlenmiş kilolarca doğal bal keşfetti. Doğanın sunduğu bu eşsiz lezzetin ağaç içinden büyük bir özenle çıkarılma anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, elde edilen tamamen doğal ağaç balının görüntüleri görenlerin büyük ilgisini çekti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası