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KKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular

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KKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular

KKTC'deki yolcu gemisi kazasına ilişkin gözaltına alınan, aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 9 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kaptan ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu belirterek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını ve gerekli izinlerinin bulunduğunu savundu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci başladı.

KKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular
Başlık ResmiKKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi. Duruşma, söz konusu 7 kişinin de getirilmesiyle saat 11.30'da yeniden başladı.

KKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular
Başlık ResmiKKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular

GEMİNİN NASIL ALABORA OLDUĞUNU ANLATTILAR

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

KKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular
Başlık ResmiKKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular

Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.

KKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular
Başlık ResmiKKTC'deki gemi faciasında kaptan ve mürettebatının ifadesi ortaya çıktı! Kendilerini böyle savundular

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

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Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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