Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket eden FİLOJET isimli yolcu gemisinin alabora olmasıyla meydana gelen kazada son durum gündemde. Gemide bulunan 267 kişiden 241'i kurtarılırken 18 kişiye ise henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Girne açıklarında meydana gelen facianın ardından denizde ve kıyı bölgelerinde geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı. KKTC ekiplerinin yanı sıra Türkiye'den gönderilen Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurları, helikopterler, uçaklar ve insansız hava araçları çalışmalara katıldı. Geminin neden battığı henüz kesinlik kazanmazken, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve kaptan, mürettebat üyeleri ile şirket çalışanının da aralarında bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. Peki, Milli yas mı ilan edildi, Girne gemi kazasında kaç kişi hayatını kaybetti?

MİLLİ YAS MI İLAN EDİLDİ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından 3 günlük Milli yas ilan edildi.

Facianın ardından KKTC'de arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı. Türkiye de arama kurtarma faaliyetlerine hava ve deniz unsurlarıyla destek veriyor.

Milli yas mı ilan edildi, Girne gemi kazasında kaç kişi hayatını kaybetti? İşte son durum

GİRNE GEMİ KAZASINDA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Girne açıklarında alabora olan FİLOJET'te 8 kişi hayatını kaybetti. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Son açıklanan bilgilere göre 241 kişi kurtarılırken, 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Geminin Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladığı ve ardından alabora olarak battığı bildirildi. Geminin yaklaşık 514 metre derinliğe battığı belirtilirken, kazanın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı.

Kazanın ardından geminin kaptanı ile mürettebat üyeleri ve bir şirket çalışanının da aralarında bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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