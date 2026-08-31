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Girne açıklarında yolcu gemisi faciası: Geminin alabora olduğu anlar kamerada

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KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan 267 kişilik FİLOJET isimli yolcu gemisinin su alarak alabora olduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Can yeleklerini giyen yolcuların yan yatan geminin üzerinde kurtarılmayı beklediği görülürken, faciada 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 30 Ağustos’ta yaşanan yolcu gemisi faciası ile alakalı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na doğru hareket eden Filo Denizcilik’e ait FİLOJET adlı katamaran tipi yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladı.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi vardı.

GEMİNİN YAN YATTIĞI ANLAR KAMERADA

Facia esnasında gemide olan kişiler tarafından kaydedildiği bildirilen görüntüler, yaşanan paniğin boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde geminin ciddi biçimde yan yattığı, çok sayıda yolcunun can yeleklerini giyip geminin üst kısmında toplandığı görülüyor. Bazı yolcuların tutunarak dengede kalmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıyor.

FİLOJET daha sonra bütünüyle alabora olarak battı. Geminin denizin yaklaşık 514 metre derinliğine ulaştığı bildirildi.

Girne açıklarında yolcu gemisi faciası: Geminin alabora olduğu anlar kamerada
Başlık ResmiGirne açıklarında yolcu gemisi faciası: Geminin alabora olduğu anlar kamerada

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son açıklamalara göre gemideki 241 kişi kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Arama kurtarma faaliyetlerine KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra Türkiye’den gönderilen Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri unsurları ile helikopterler katılıyor. Bölgede olan sivil gemiler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA SU ALMAYA BAŞLADI

İlk belirlemelere göre gemi Girne’den ayrıldıktan kısa süre sonra baş kısmından su almaya başladı.

Kaptanın durumu fark etmesinin sonrasında Girne Limanı’na geri dönmeye çalıştığı fakat geminin giderek daha fazla su alması sebebiyle dönüşün gerçekleştirilemediği bildirildi. Bazı kurtulan yolcular ise geminin alabora olmasından önce olağan dışı hareketler yaşandığını ve baş kısmından şiddetli bir ses duyduklarını anlattı. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenmedi.

Girne açıklarında yolcu gemisi faciası: Geminin alabora olduğu anlar kamerada
Başlık ResmiGirne açıklarında yolcu gemisi faciası: Geminin alabora olduğu anlar kamerada

KAPTAN VE 7 GÖREVLİ GÖZALTINDA

Facianın sonrasında adli soruşturma da başlatıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemi kaptanı ile 7 görevlinin gözaltına alındığını duyurdu. Üstel, kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını ve ihmali olan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

KKTC'DE 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS

Yaşanan can kayıplarının sonrasında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşırken Türkiye’nin arama kurtarma çalışmalarına desteğinin süreceğini bildirdi.

Girne açıklarında arama kurtarma çalışmaları sürerken, kazanın meydana geliş nedeni ve geminin teknik durumuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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