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Ekonomi

Bakan Şimşek, ABD yolcusu! Kritik temaslarda bulunacak

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Bakan Şimşek, ABD yolcusu! Kritik temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Şimşek'in toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'nin Asheville kentine hareket etti.

Bugün başlayacak ve 1 Eylül'e kadar sürecek toplantılarda, jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler ele alınacak.

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Küresel büyüme görünümü, derinleşen küresel dengesizlikler ve dünya genelinde yükselen kamu borç seviyeleri gündemin diğer başlıkları arasında bulunuyor.

Toplantılara katılacak bakanlar ayrıca büyüme dostu politikaları ve özel sektörle iş birliğinin güçlendirilmesi konularını da görüşecek.

Bakan Şimşek'in, toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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