Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, takımının Ipswich Town ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmek için Old Trafford Stadı'na geldi. Bacağından operasyon geçirdiği görülen 84 yaşındaki Ferguson’ın bastonuyla geldiği statta güçlükle yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

Manchester United tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden olan Sir Alex Ferguson, takımını önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı.

Premier Lig’in 2. haftasında Manchester United ile Ipswich Town arasında oynanan mücadeleyi izlemek üzere Old Trafford’a gelen efsane isim, tribündeki

yerini aldı.

Futbol efsanesinin son hali üzdü! Bastonla zor yürüdü

BASTONLA ZOR YÜRÜDÜ

84 yaşındaki Ferguson'ın stadyuma girişinde yürürken zorlandığı görüldü. Yakın zamanda bacağından operasyon geçirdiği belirtilen Ferguson, baston

kullanarak yavaş adımlarla Old Trafford’a ilerledi. Sağlık sorunlarına rağmen takımının maçını tribünden takip etmek için stadyuma gelen Ferguson’ın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Manchester United taraftarları, kulübe uzun yıllar hizmet veren efsane teknik adamı tribünde görünce büyük ilgi gösterdi. Ferguson, taraftarların alkışları eşliğinde karşılaşmayı izledi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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