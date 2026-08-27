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Ekonomi

BDDK açıkladı! KKM bakiyesi sıfırlandı

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BDDK açıkladı! KKM bakiyesi sıfırlandı
Fotoğraf Başlığı KKM bakiyesi sıfırlandı!

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının (KKM) bakiyesi, geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 21 Ağustos itibarıyla 50 milyar 984 milyon lira artarak 27 trilyon 683 milyar 273 milyon liradan 27 trilyon 734 milyar 257 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 506 milyar 469 milyon lira artarak 31 trilyon 810 milyar 6 milyon liradan 32 trilyon 316 milyar 474 milyon liraya yükseldi.

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TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 424 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 23 milyar 33 milyon lira azalarak 3 trilyon 423 milyar 504 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 823 milyar 76 milyon lirası konut, 41 milyar 412 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 559 milyar 16 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 9 milyar 340 milyon lira artarak 4 trilyon 230 milyar 331 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 azalışla 3 trilyon 353 milyar 271 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

KKM bakiyesi sıfırlandı!
Başlık ResmiKKM bakiyesi sıfırlandı!

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 287 milyar 249 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 66 milyar 23 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 663 milyon lira artışla 838 milyar 968 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 623 milyar 576 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

KKM bakiyesi sıfırlandı!
Başlık ResmiKKM bakiyesi sıfırlandı!

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 47 milyar 505 milyon lira artarak 5 trilyon 983 milyar 438 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 4 milyon lira azalarak 4 milyon liradan sıfıra indi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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