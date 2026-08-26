ABD'nin yapamadığını Çin yaptı! Dünyanın ilk hava kaykayı görücüye çıktı: Sadece 10 dakikada öğreniliyor!
Çinli uçak tasarım şirketi CoolFly, ayakta durarak kullanılan, tamamen elektrikli ve dört kanatlı pervaneye sahip kişisel uçan platformu Urban'ı kamuoyuna tanıttı.
Çin devlet basını tarafından “dünyanın ilk hava kaykayı” olarak tanıtılan aracın turizm, eğlence ve kentsel hava ulaşımında kullanılması hedefleniyor. Ancak Urban’ın tasarımının, ABD ordusunun 1950’li yıllarda üzerinde çalıştığı benzer bir uçan platform projesini neredeyse birebir hatırlatması dikkat çekti.
1950'LERDE ABD ORDUSUNUN RAFAYA KALDIRDIĞI PROJE
Urban, tasarım ve işlevsellik açısından 1950'lerde ABD silahlı kuvvetlerinin iş birliğiyle geliştirilen Hiller Model 1031-A-1 Uçan Platform ile neredeyse aynı.
O dönem Donanma Araştırma Ofisi tarafından "Uçan Ayakkabılar" adıyla prototipleri üretilen bu araçlar, dikey kalkış ve iniş yapabilen dairesel birer uçan diske benziyordu. Ancak o yıllarda ana motor arızalarına karşı eklenen yedek motorların aracı aşırı derecede ağırlaştırması, pilotun eğilerek aracı kontrol etmesini imkansız hale getirmiş ve proje iptal edilmişti.
ELEKTRİKLİ YENİ NESİL "URBAN" NASIL ÇALIŞIYOR?
Yapay zeka destekli yerçekimi algılama sistemi (NA80 uçuş kontrolcüsü) sayesinde pilotun ağırlık merkezini anlık olarak takip eden araç, kullanıcıların sadece 10 dakika içinde kullanmayı öğrenebileceği şekilde tasarlandı.
Kanatları veya kapalı kokpiti olmayan araç, yaklaşık 3,5 metre çapında bal peteği güvenliğine sahip dairesel bir platform üzerinde 360 derecelik görüş açısı sunuyor.
ABD ORDUSUNUN DENEDİĞİ "UÇAN PLATFORMLAR"
Büyük bir uçan diske benzeyen ve pilotun ayakta durarak vücut hareketleriyle (kinestetik olarak) yönlendirdiği söz konusu araçlar, ABD için büyük potansiyel taşıyordu. Ancak o yıllarda ana motor arızalarına karşı eklenen yedek motorların aracı aşırı derecede ağırlaştırması, pilotun aracı dengede tutmasını imkansız hale getirmişti. Bu teknik zorluklar nedeniyle ABD ordusu projeyi rafa kaldırmıştı.
ZORLU HAVA ŞARTLARINDA TEST EDİLDİ VE SİGORTALANDI
Urban, Şubat 2026’da Harbin şehrinde düzenlenen Bahar Şenliği Galası’nda -30 °C’lik dondurucu soğukta ve savrulan kar altında başarılı bir halka açık gösteri gerçekleştirdi.
Özel batarya termal yönetim sistemi sayesinde zorlu iklim koşullarında çalışabilen araç için, Haziran 2026'da China Pacific Insurance tarafından gövde hasarı ve yolcu yaralanmalarını kapsayan özel bir sigorta poliçesi imzalandı.
Çin’de alçak irtifa ekonomisini yasal güvenceye alan yeni Sivil Havacılık Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte seri üretime geçen Urban’ın, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) standartlarına uyarlanarak ABD dahil küresel pazarda satışa sunulacak.