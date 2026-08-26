ABD'nin yapamadığını Çin yaptı! Dünyanın ilk hava kaykayı görücüye çıktı: Sadece 10 dakikada öğreniliyor!

1950'LERDE ABD ORDUSUNUN RAFAYA KALDIRDIĞI PROJE

Urban, tasarım ve işlevsellik açısından 1950'lerde ABD silahlı kuvvetlerinin iş birliğiyle geliştirilen Hiller Model 1031-A-1 Uçan Platform ile neredeyse aynı.

O dönem Donanma Araştırma Ofisi tarafından "Uçan Ayakkabılar" adıyla prototipleri üretilen bu araçlar, dikey kalkış ve iniş yapabilen dairesel birer uçan diske benziyordu. Ancak o yıllarda ana motor arızalarına karşı eklenen yedek motorların aracı aşırı derecede ağırlaştırması, pilotun eğilerek aracı kontrol etmesini imkansız hale getirmiş ve proje iptal edilmişti.