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153 yıllık demiryolunda leylekler için önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, tüm aparatlar özel üretildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, göçmen leylekleri korumak için “leylekkonmaz” uygulamalarının başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu “153 yıllık demiryolu güzergâhında leylekler için özel önlemler aldık. Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu yeni ‘leylekkonmaz’ aparatları tasarlayarak ürettik. Ekiplerimiz her gün katener otosuyla saha çalışması gerçekleştiriyor, leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağlıyor” dedi.

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İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinden geçen 153 yıllık demiryolu güzergâhında leylekler için özel önlemler hayata geçirildi. Demiryolunda elektrik hatlarında “leylekkonmaz” tedbiri alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk kez bu ölçekte gözlemlenen durum üzerine ilgili kurumlar ve akademisyenlerle saha çalışmaları gerçekleştirildiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu “153 yıllık demiryolu güzergâhında leylekler için özel önlemler aldık” dedi.

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Uraloğlu, demiryolu güzergâhının yaklaşık 153 yıldır, bölgedeki elektrifikasyon sisteminin ise 1984 yılından bu yana yaklaşık 42 yıldır kullanıldığını belirtti.

153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi
Başlık Resmi153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi

TÜNEME NOKTALARI BELİRLENDİ

Çalışmalar kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığını bildiren Uraloğlu, TCDD ekipleri akademisyenler ve kuş gözlemcilerinin katılımıyla ortak saha incelemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışlarının da yerinde incelendiğini belirterek, yoğun olarak kondukları direk ve katener elemanlarının tespit edildiğini kaydetti.

153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi
Başlık Resmi153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi

LEYLEKLERE ÖZEL YENİ APARATLAR

Uraloğlu, incelemelerde mevcut kuşkonmaz aparatlarının büyük gövdeli ve uzun bacaklı leylekler açısından yeterli olmayabildiğinin görüldüğünü ifade etti. Uraloğlu, “Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu yeni ‘leylekkonmaz’ aparatları tasarlayarak ürettik. Yeni aparatları tespit ettiğimiz öncelikli direk ve katener noktalarına monte ettik” diyerek leyleklere özel yeni aparatlar geliştirildiğini açıkladı.

153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi
Başlık Resmi153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi

SAATLER MERCEK ALTINDA

Yapılan gözlemlerde leyleklerin özellikle 18.00-20.00 saatleri arasında bölgeye gelerek gecelemek amacıyla katener tesisleri ve çevresindeki noktalara konduklarının tespit edildiğini belirten Uraloğlu, çalışmaların bu saatlerde yoğunlaştırıldığını söyledi.

153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi
Başlık Resmi153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi

Uraloğlu, “Ekiplerimiz her gün 18.00-20.00 saatleri arasında katener otosuyla saha çalışması gerçekleştiriyor. Günlük kontrollerle leyleklerin güvenli alanlara yönelmelerini sağlıyor” dedi. Uraloğlu, “leylekkonmaz” uygulamalarının ve aktif koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi
Başlık Resmi153 yıllık demiryolunda özel önlem! Bakan Uraloğlu duyurdu, “Leylekkonmaz” aparatları üretildi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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