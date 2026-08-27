Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor. Ligin ikinci haftasında oynanan karşılaşmaların ardından takımlar yeni hafta için hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverlerin gözü Amedspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta merak edilirken Amedspor-Trabzonspor maçı hakemi de belli oldu.

Amedspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Kocaelispor deplasmanına çıktı. 24 Ağustos günü oynanan karşılaşmada Kocaelispor, Amedspor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor ise ikinci haftada sahasında İstanbul Başakşehir FK'yı konuk etti. 23 Ağustos'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı. Bordo-mavililer, kendi sahasında aldığı galibiyetle haftayı üç puanla tamamladı. Şimdi ise gözler Süper Lig 3. hafta karşılaşmalarında... Peki, Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Amedspor-Trabzonspor maçı 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? Amedspor-Trabzonspor maçı hakemi Atilla Karaoğlan oldu

AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem kadrosuna göre Amedspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılık görevlerini Furkan Ürün ve Bilal Gölen üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olarak belirlendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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