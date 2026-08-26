Trabzonspor'da Toure harekâtı

Trabzonspor forvet konusunda yeni bir isme yöneldi. Nunez, Benzema derken Dortmund’un golcüsü Fabio Silva’nın da yüksek maliyeti sebebiyle Norwich City’den Muhammed Toure için nabız yoklandı.

Şampiyonluk kadrosu kuran ve forvet bölgesine de takviye düşünen Trabzonspor’da çalışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan pazarından Darwin Nunez ve Karim Benzema’da istediğini bulamayan bordo-mavililer, Borussia Dortmund’un forveti Fabio Silva için görüşmelerde bulundu. Alman ekibi, güncel piyasa değeri 22 milyon avro olan Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonunu yüksek tuttu. Bunun üzerine yönetim alternatif isimlere yöneldi.

YATIRIM AMAÇLI…

Fırtına’nın hedefindeki son isim ise menajerlerin önerisiyle Norwich City’den Muhammed Toure oldu. 22 yaşındaki Avustralyalı santrfor için kulübün beklentileri soruldu. Piyasa değeri 8 milyon avro olan genç golcünün toplam maliyeti değerlendirilecek ve buna göre karar verilecek. Salah ve Robinho hamleleriyle iddiasını gösteren bordo-mavililer, Paul Onuachu’nun alternatifinin genç ve aynı zamanda yatırım amaçlı bir oyuncu olmasını planlıyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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