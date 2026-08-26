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Spor

Trabzonspor'da Toure harekâtı

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Trabzonspor'da Toure harekâtı

Trabzonspor forvet konusunda yeni bir isme yöneldi. Nunez, Benzema derken Dortmund’un golcüsü Fabio Silva’nın da yüksek maliyeti sebebiyle Norwich City’den Muhammed Toure için nabız yoklandı.

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Şampiyonluk kadrosu kuran ve forvet bölgesine de takviye düşünen Trabzonspor’da çalışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan pazarından Darwin Nunez ve Karim Benzema’da istediğini bulamayan bordo-mavililer, Borussia Dortmund’un forveti Fabio Silva için görüşmelerde bulundu. Alman ekibi, güncel piyasa değeri 22 milyon avro olan Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonunu yüksek tuttu. Bunun üzerine yönetim alternatif isimlere yöneldi.

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YATIRIM AMAÇLI…

Fırtına’nın hedefindeki son isim ise menajerlerin önerisiyle Norwich City’den Muhammed Toure oldu. 22 yaşındaki Avustralyalı santrfor için kulübün beklentileri soruldu. Piyasa değeri 8 milyon avro olan genç golcünün toplam maliyeti değerlendirilecek ve buna göre karar verilecek. Salah ve Robinho hamleleriyle iddiasını gösteren bordo-mavililer, Paul Onuachu’nun alternatifinin genç ve aynı zamanda yatırım amaçlı bir oyuncu olmasını planlıyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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