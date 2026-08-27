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Villaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı

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Antalya’da villaya düzenlenen sahte polis baskınıyla, 4 milyon dolarlık kripto transferi davasında villa sahibi Cem T. konuştu. Cem T. “Polis gibi konuşmuyordu. Daha çok gangster gibi tehdit eden bir kişi gibi konuşuyordu. ‘Biz seni hava limanına götüreceğiz. Belki hayatta kalırsın' diyordu. Dolara çevrildiğinde 4 milyon dolara tekabül eden bir para gönderdim" dedi. Cem T. transferin nasıl gerçekleştiğini adım adım anlattı.

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Antalya'da sahte polis baskınıyla yaklaşık 4 milyon dolarlık kripto varlığın alındığı iddiasına ilişkin davanın yeni duruşması, 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. "Birden fazla kişi tarafından gece vakti nitelikli yağma", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar, hakim karşısına çıktı.

Villaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı
Başlık ResmiVillaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı

Mahkemede konuşan villa sahibi Cem T., kendisine ve ailesine zarar verileceği korkusuyla sahip olduğu kripto varlıkları sanıkların verdiği adreslere gönderdiğini söyledi.

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“GANGSTER GİBİ TEHDİT EDEN BİR KİŞİ”

Siyah takım elbiseli ve İngilizce konuşan kişinin kendisine iş birliği yapmaması halinde kötü şeyler olacağını söylediğini belirten Cem T, şunları anlattı:

Polis kapıya geldi. Uyuyordum, uyandım. Onlar beni mutfağa aldılar. Orada iki ya da üç kişi vardı. Bir erkek şahıs İngilizce konuşuyordu. Ben düşündüm ki o polis. İngilizce konuşan şahıs değil hepsinin genel olarak polis olduğunu düşündüm. Giyimi siyah takım elbiseydi. Polis üniforması değildi. Benim çok büyük bir sorun içinde olduğumu söyledi. Eğer ben iş birliği yapmazsam 'gerçekten kötü şeyler olabilir' dedi. O artık polis gibi hiç konuşmuyordu. Daha çok gangster gibi tehdit eden bir kişi gibi konuşuyordu. ‘Biz seni hava limanına götüreceğiz. Belki hayatta kalırsın' diyordu.

Villaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı
Başlık ResmiVillaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı

“2 MİLYON ETHERYUM GÖNDERDİM”

Cem T, kendisinden 200 milyon dolar istendiğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı.

Bende olanları onlara gönderirsem eğer onlar beni ve ailemi bırakırlardı. Biraz param var ama o kadar değildi. Bilgisayarıma geçtim. Ne kadar para en çok gönderebilirim diye. Orada bitcoin vardı. 10 bitcoin ve etheryum da vardı. Küçük kripto para birimlerinden de vardı. Onlar küçük kripto paralardan istemiyorlardı. Sadece büyük coinler istiyorlardı. Daha çok efirium vardı bitcoine göre. Onlar bana bir para göndereceğim adres verdiler. Ben de 2 milyon etheryum gönderdim. Onlar daha fazla istedi. Ama o cüzdan boştu. Bitcoin cüzdanı ayrı bir cüzdandı. Ben de o cüzdana geçtim. Benim gönderebileceğim farklı bir adrese ihtiyacım vardı. Onlar bana ikinci bir adres verdiler. Benim eski bir cüzdanım vardı. Adres yeniydi. Bu yüzden gönderme gerçekleştiremedim.

Villaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı
Başlık ResmiVillaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı

“200 MİLYON İSTEDİLER”

Cem T. “Sonra büyük adam bana vurmaya başladı. Benim kulağımı çevirmeye başladı. Kafamın arkasına vurmaya başladı. Düşünmeye başladım. Eski cüzdandan yeni hesaba nasıl gönderebilirim dedim. Önce beş bin bitcoin gönderdim. Sonra beş bin daha bitcoin gönderdim. Dördüncü ödeme küçük coinlerdendi. Tam olarak rakamı hatırlamıyorum. Ama 65 bin dolar gönderdim diye hatırlıyorum. Para vardı ben gönderdim. Para vardı ben gönderdim. Tam rakamı hatırlamıyorum. Onlar gerçekten deliye döndüler. Onlar 200 milyon istediler. Ben de yok dedim” diye konuştu.

Villaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı
Başlık ResmiVillaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı

TOPLAM 4 MİLYON DOLAR

Cem T., transferlerin toplam değerine ilişkin, "Fiyatlar sürekli değişiyordu. Dolara çevrildiğinde 4 milyon dolara tekabül eden bir para gönderdim" dedi.

SAHTE ARAMA KARARI GÖSTERİLDİ

Müşteki Sinem T. ise sabaha karşı kapıya gelen kişilerin arasında polis kıyafeti giyenler bulunduğunu belirterek, sanık Ö.K'nin arama kararını gösterdiğini, sanıklar Ö.K. ve İ.E. tarafından odada tutulduğunu öne sürdü.

Sanık İ.E, olay sırasında kimseyi tehdit etmediğini, cebir ve şiddet uygulamadığını, para, altın veya değerli eşya almadığını savundu. Sanık M.E.A.M. de yağma amacıyla hareket etmediklerini, yalnızca alacakları olduğunu öne sürdükleri parayı almaya gittiklerini iddia etti. Sanık A.M. de M.E.A.M'nin savunmasına katılarak müştekiyle aralarında alacak meselesi bulunduğunu savundu.

Villaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı
Başlık ResmiVillaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı

Villa sahibi bazı sanıkları teşhis ederken, mahkeme 4 sanığın olaydan bir gün önceki telefon görüşme ve baz istasyonu kayıtlarının getirtilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından Ö.K, A.M, K.A. ve İ.D'nin olaydan bir gün önceye ait telefon görüşme ve baz istasyonu kayıtlarının getirtilmesine hükmetti. Mahkeme; İ.M, İ.D, A.M, S.A, A.D, A.R.A, İ.E, M.E.A.M. ve Ö.K'nin tutukluluk hallerinin ve A.B, E.A, E.K. ve K.A.M. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Villaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı
Başlık ResmiVillaya sahte polis baskını iddiası! 4 milyon dolarlık kripto transferini mahkeme anlattı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya
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