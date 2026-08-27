Süper Lig'de 3'üncü hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3'üncü hafta heyecanı; 28 Ağustos, 29 Ağustos, 30 Ağustos ve 31 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

28 Ağustos Cuma

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen

Mehmet Türkmen

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.30 Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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