Süper Lig'de 3'üncü hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3'üncü hafta heyecanı; 28 Ağustos, 29 Ağustos, 30 Ağustos ve 31 Ağustos'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
28 Ağustos Cuma
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen
30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol
31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.30 Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay