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Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı

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İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet köprüsünde bir şahıs köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Kaskla atladığı tespit edilen şahsı o sırada denizde olan bir vatandaş kurtardı.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir vatandaşın kendisini Boğaz’ın sularına bıraktığı anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. O esnada denizde olan Eren Acar ve arkadaşı, köprüdeki hareketliliği görerek olay yerine yaklaştı. Acar ve arkadaşı, suya atlayan kişiyi botlarına alıp iskeleye götürürken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen kişinin hayatta olduğu bildirildi.

Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında yaşandı. Alınan bilgilere göre köprü üstünde otomobillerin durduğunu ve kalabalık oluştuğunu fark eden Eren Acar ile arkadaşı, başlangıçta köprüde film çekimi yapıldığını zannetti. Ardından bir kişinin köprü korkuluklarından sarktığını gören Acar, şahsın bir anda kendisini Boğaz’ın sularına bıraktığını gördü.

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı
Başlık ResmiFatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı

MOTOSİKLET KASKIYLA ATLADI

Kafasında motosiklet kaskı olan kişinin suya düşmesinin sonrasında Acar ve arkadaşı botla olay yerine doğru gitti. Suda hareketsiz şekilde olan kişiyi botlarına çıkaran Acar, hızlı biçimde en yakın iskeleye ulaştı.

Olayın görgü tanığı Eren Acar, olanları şöyle anlattı:

"İlk başta köprüdeki kalabalığı fark ettik. Köprüde araçlar durmuştu ve bir insan oradan sarkıyordu. İlk başta film olduğunu zannettik, film çekiliyor diye düşündük. Biraz daha dikkatli bakınca gerçek olduğunu anladık. Sonra oraya doğru yaklaşmaya başladık. Adam bir anda kendisini bıraktı. Kafasında kaskla, terlikleriyle birlikte atlamıştı."

"AĞZINDAN KÖPÜK ÇIKIYORDU"

Acar, şahsı sudan çıkarmak amacıyla hemen harekete geçtiklerini söyleyerek, "Düştükten sonra yanına yaklaştık. Suda baygın bir şekilde bekliyordu. Arkadaşımla birlikte tekneye çıkardık. Hızlı bir şekilde iskeleye yaklaştırdık. İskeleye yaklaştırdığımızda nefes alıyordu. Ağzından sıvı çıkıyordu, köpük, beyaz su çıkıyordu" ifadelerini kullandı.

İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İskelede sağlık ekiplerine teslim edilen kişiye ilk yardım müdahalesi yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Acar, şahsın kendileri tarafından sudan çıkarıldığı esnada nefes aldığını ve hayatta olduğunu kaydetti.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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