Batman’ın Sason ilçesinde ağaç kovuklarında insan müdahalesi olmadan üretilen doğal bal, kilogramı 15 bin liraya varan fiyatıyla dikkat çekiyor. Sınırlı miktarda elde edilen bal, başta yurt içi olmak üzere Amerika ve Rusya’dan da yoğun talep görüyor.

Sason'da gezgin arıcıların, arılarını beslemek amacıyla götürdükleri kırsal ve ormanlık alanlarda kovanlardan kaçan oğullar, çevredeki ağaç kovuklarına yerleşiyor. Burada insan müdahalesi olmadan bal üretmeye başlayan arılar, zamanla ağaçların kovuklarını doğal birer kovana dönüştürüyor.

İnsan eli değmeden üretiliyor: Şeker yok, ilaç yok! Kilosu 15 bin lirayı buluyor

KATKISIZ, İLAVE ŞEKER YOK

Ormanlık alanlarda dolaşan vatandaşlar tarafından fark edilen ağaç kovuklarındaki bal, özel yöntemlerle çıkarılarak satışa sunuluyor. Üretim aşamasında şeker veya ilaç kullanılmadığı belirtilen bal, bu özelliği nedeniyle doğal ve şifalı ürün arayan vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

İnsan eli değmeden üretiliyor: Şeker yok, ilaç yok! Kilosu 15 bin lirayı buluyor

YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

Ağaç kovuklarından çıkarılan bal, yüksek fiyatının yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için de önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. El değmeden ve doğal ortamda üretildiği belirtilen balı satın alan vatandaşlar, ürünü başta Amerika ve Rusya olmak üzere yurt dışındaki alıcılara da gönderiyor.

İnsan eli değmeden üretiliyor: Şeker yok, ilaç yok! Kilosu 15 bin lirayı buluyor

KİLOSU 15 BİN LİRAYA SATILIYOR

Sason'da ormanlık alanlardan çıkarılan doğal balın, üretim sürecinin tamamen doğal olması ve sınırlı miktarda elde edilmesi nedeniyle piyasadaki diğer ballardan daha yüksek fiyatlara satıldığı ifade ediliyor. Balın kilogram fiyatı 15 bin lirayı buluyor.

İnsan eli değmeden üretiliyor: Şeker yok, ilaç yok! Kilosu 15 bin lirayı buluyor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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