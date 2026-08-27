AJet'ten yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası

AJet, İstanbul ve Ankara aktarmalı seçili yurt dışı uçuşlarında 29 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla indirim kampanyası başlattı.

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşlarında geçerli indirim kampanyası başlattı. AJet’in sefer yaptığı seçili dış hat rotaları arasındaki İstanbul ve Ankara bağlantılı uçuşlarına ait biletler, 29 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

FİYATLAR, 29 EURO ARTI VERGİLERDEN BAŞLIYOR

AJet, sefer yaptığı 55 destinasyonu kapsayan bağlantılı uçuş kampanyasıyla Doğu ve Batı arasında hava köprüleri kuruyor. Kampanya ile İtalya’dan Mısır’a, İngiltere’den Suudi Arabistan’a, Almanya’dan Bakü’ye seçili dış hat rotalarında Sabiha Gökçen Havalimanı ya da Esenboğa Havalimanı bağlantılı seferlerdeki biletlerin fiyatları, 29 euro artı vergilerden başlıyor.

27 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00’den 30 Ağustos 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak indirimli biletler, 1 Eylül - 24 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

80 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK SATIŞTA

Kampanya ile 80 bin indirimli koltuk satışa sunulacak. İndirimli biletler, AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu destinasyonlar:

"Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam, Halep."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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