Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Süper Lig'den Barcelona'ya transfer oldu

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunu Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık geçiren Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in transferi konusunda İspanyol kulübü Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüp, 3 yıl önce 6,6 milyon euro bonservisle aldığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu.

"YOLUN AÇIK OLSUN LIVAKOVIC"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisine emekleri için teşekkür edilerek, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic" ifadeleri kullanıldı.

Dominik Livakovic'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Livakovic, sarı-lacivertl forma altında 74 mücadelede forma giydi. Bu maçlarda 80 gol yiyen Livakovic, 24 maçta kalesini gole kapattı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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