Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Süper Lig'den Barcelona'ya transfer oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Süper Lig'den Barcelona'ya transfer oldu

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunu Girona ve Dinamo Zagreb'de kiralık geçiren Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in transferi konusunda İspanyol kulübü Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Sarı-lacivertli kulüp, 3 yıl önce 6,6 milyon euro bonservisle aldığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu.

"YOLUN AÇIK OLSUN LIVAKOVIC"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisine emekleri için teşekkür edilerek, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic" ifadeleri kullanıldı.

Dominik Livakovic'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiDominik Livakovic'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Livakovic, sarı-lacivertl forma altında 74 mücadelede forma giydi. Bu maçlarda 80 gol yiyen Livakovic, 24 maçta kalesini gole kapattı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe, Avrupa
SPOR

Fenerbahçe, Avrupa'da tarih yazdı: Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geçti
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"MEMNUNİYET DUYDUK"
MSB'den, SDG'nin fesih kararına ilk yorum!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI!
Nepal’den acı görüntüler, ölü sayısı 250'yi aştı
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
CHP-YENİ PARTİ İTTİFAKI
İBB yönetimi için anlaşacaklar
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
ESNAF KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM
Faiz desteği azaldı, borcu olana kredi imkanı tanındı
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR
'ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR"
Beşiktaş, 8'inci transferi açıkladı: İmzalar atıldı
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
TAHVİL 2 AYIN DİBİNDE!
Bu fonlardaki getiriler yükseldi
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
DİZEL FİYATLARI YÜZDE 70'İ AŞTI
Avrupa'da 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
SURİYE'DE 15 YIL SONRA İLK
Cumhurbaşkanı Şara bizzat test etti
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
'FRANSA GÖZYAŞLARI İÇİNDE'
Manşetlerde Fenerbahçe'nin Lyon zaferi var
DAMADA DARP TALİMATI
DAMADA DARP TALİMATI
Alparslan Kuytul dosyasında gizli tanıktan çarpıcı beyan
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
F.BAHÇE, AVRUPA'DA TARİH YAZDI
Lyon'u eledi, Galatasaray'ı geride bıraktı
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
HİSSELERİNDE ARTIŞ!
Halkbank'ın milyar dolarlık kaynağı borsaya yansıdı
SAHTE POLİS BASKINI İLE VURGUN!
SAHTE POLİS BASKINI İLE VURGUN!
4 milyon dolarlık kripto transferini tek tek anlattı
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
8 KM’LİK ÇARPIŞMA YASTIĞI!
Marmara'da senaryolar sil baştan! İşlevini açıkladı
18 YALIYLA ZİRVEDE!
18 YALIYLA ZİRVEDE!
Boğaz'ın yalı zengini aileleri ortaya çıktı
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİR'
Miretti’nin eski hocaları, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
EKMEK İÇİN BÜYÜK RİSK!
Buğday zirvede, 70 gemi beklemede
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
BU FOTOĞRAFLA TANINMIŞTI
11 Eylül saldırılarının kilit ismiyle ilgili yeni gelişme!
KİLOSU 50 BİN LİRA!
KİLOSU 50 BİN LİRA!
11 yıl önce ekilmişti, ilk hasat başladı!
HAVACILIKTA EMSAL KARAR!
HAVACILIKTA EMSAL KARAR!
O rahatsızlık, meslek hastalığı sayıldı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı
Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar girişimi! Köprüden aşağı atladı
Kaydet
Afyonkarahisar'da akılalmaz kaza! Otomobilin zincir markete girdiği anlar kamerada
Afyonkarahisar'da akılalmaz kaza! Otomobilin zincir markete girdiği anlar kamerada
Kaydet
Avrupa'da dizel fiyatları yüzde 70'i aşarken, 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
Avrupa'da dizel fiyatları yüzde 70'i aşarken, 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.