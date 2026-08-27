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Spor

Süper Lig'de 4'üncü hafta programı: Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

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Süper Lig'de 4'üncü hafta programı: Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 4'üncü hafta programını belirledi. UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak olması nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin müsabaka tarihlerinin henüz ilan edilmediği belirtildi.

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TFF, Trendyol Süper Lig 4'üncü hafta karşılaşmalarına ilişkin programın belli olduğunu duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi müsabaka takviminin duyurulmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarının, müsabaka günlerine göre birinin 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğerinin ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacağı ifade edildi.

Türk futbolu, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek.
Başlık ResmiTürk futbolu, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek.

Süper Lig'de 4'üncü hafta maçlarının programı şöyle:

5 Eylül Cumartesi
17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

6 Eylül Pazar
17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler
17.00 Çorum FK - Eyüpspor
20.00 Kocaelispor - Samsunspor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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