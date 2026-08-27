Süper Lig'de 4'üncü hafta programı: Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 4'üncü hafta programını belirledi. UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak olması nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin müsabaka tarihlerinin henüz ilan edilmediği belirtildi.

TFF, Trendyol Süper Lig 4'üncü hafta karşılaşmalarına ilişkin programın belli olduğunu duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi müsabaka takviminin duyurulmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarının, müsabaka günlerine göre birinin 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğerinin ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacağı ifade edildi.

Türk futbolu, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek.

Süper Lig'de 4'üncü hafta maçlarının programı şöyle:

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Çorum FK - Eyüpspor

20.00 Kocaelispor - Samsunspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası