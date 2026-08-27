Sivasspor'dan hücum hattına takviye: Clinton Duodu imzayı attı

Sivasspor, Apollon Limassol forması giyen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu Clinton Duodu'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Trendyol 1'inci Lig ekibi Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek adına GKRY ekiplerinden Apollon Limassol'da forma giyen genç futbolcu Clinton Duodu ile anlaşmaya vardı.

Clinton Duodu

Kulüpten yapılan transfer açıklamasında, Clinton Duodu'nun 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katıldığı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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