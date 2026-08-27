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Spor

TFF 1'inci Lig'de 4'üncü hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1'inci Lig'de 4'üncü hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında yapılacak karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

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Trendyol 1'inci Lig'de 4'üncü haftasında 28 Ağustos, 29 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

28 Ağustos Cuma
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Alperen Çopur
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor: Doğukan Yıldırım
21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kargın
21.30 Muğlaspor-Boluspor: Burak Kamalak

29 Ağustos Cumartesi
19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor: Ömer Tolga Güldibi
19.00 İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
21.30 Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.30 Mardin 1969-Vanspor FK: Alpaslan Şen

Oğuzhan Aksu
Başlık ResmiOğuzhan Aksu

30 Ağustos Pazar
19.00 Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Pakkan
21.30 Manisa FK-Bodrum FK: Asen Albayrak

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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