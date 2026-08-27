TFF 1'inci Lig'de 4'üncü hafta hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında yapılacak karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol 1'inci Lig'de 4'üncü haftasında 28 Ağustos, 29 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
28 Ağustos Cuma
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Alperen Çopur
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor: Doğukan Yıldırım
21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kargın
21.30 Muğlaspor-Boluspor: Burak Kamalak
29 Ağustos Cumartesi
19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor: Ömer Tolga Güldibi
19.00 İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
21.30 Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.30 Mardin 1969-Vanspor FK: Alpaslan Şen
30 Ağustos Pazar
19.00 Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Pakkan
21.30 Manisa FK-Bodrum FK: Asen Albayrak