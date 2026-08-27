TFF 1'inci Lig'de 4'üncü hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında yapılacak karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Trendyol 1'inci Lig'de 4'üncü haftasında 28 Ağustos, 29 Ağustos ve 30 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

28 Ağustos Cuma

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Alperen Çopur

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor: Doğukan Yıldırım

21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer: Emre Kargın

21.30 Muğlaspor-Boluspor: Burak Kamalak

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor: Ömer Tolga Güldibi

19.00 İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

21.30 Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

21.30 Mardin 1969-Vanspor FK: Alpaslan Şen

Oğuzhan Aksu

30 Ağustos Pazar

19.00 Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Pakkan

21.30 Manisa FK-Bodrum FK: Asen Albayrak

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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