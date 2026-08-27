İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kadını darp eden şahsa müdahale eden 2 polis memuru, şahsın kardeşleri tarafından saldırıya uğradı. Olayda 1 polis memuru karnından ve sırtından bıçaklandı. Yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir kadını darp eden şahsa müdahale eden 2 polis memurunun yaralandığı olayla alakalı gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru O.K. ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.A.K, yolda yürüdükleri esnada bir kişinin kadını darp ettiğini gördü.

Şahıs olaya müdahale eden polis memurları tarafları sakinleştirirken, kadını darp eden M.Y'nin telefonla arayıp çağırdığı kardeşleri M.Y. ve M.D.Y. de olay yerine geldi.

Bayrampaşa'da kadına şiddete müdahale eden polis bıçaklandı

BİR POLİSİ BIÇAKLADILAR

Bu esnada 3 kardeşin saldırdığı polis memuru O.K. karın ve sırt bölgesinden bıçakla, M.A.K. ise başından darp edilerek yaralandı.

Olayın sonrasında otomobille kaçan şüphelilerin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olduğunu tespit eden Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği birimleri, operasyon yaptı.

İş yerinin arka bölümünden kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan aramada, olay esnasında kullanıldığı düşünülen bıçak ile üstünde kan izleri bulunan tişörtler ele geçirildi.

POLİSİN CÜZDANINI DA ALMIŞLAR

Şüphelilerin kullandığı otomobilde ise yaralanan O.K'ye ait içinde polis kimlik kartının bulunduğu cüzdan bulundu.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda darp edilen kadının ikametinde de babası B.T'ye ait ruhsatsız tabanca yakalandı.

Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu anlaşılan şüpheliler M.Y, M.D.Y. ve M.Y. ile Z.T, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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