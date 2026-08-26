Aydın’da kuru incirde yeni sezonun ilk ürünleri Ticaret Borsası’na teslim edildi. Üreticilerden alınan 170 kilogram kuru incirin kilosu sembolik olarak 850 TL üzerinden işlem görürken, bu yıl ürün kalitesinin yüksek ve rekoltenin geçen sezonun üzerinde olması bekleniyor.

Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden kuru incirde yeni sezon başladı. Aydın’da üreticilerin sezonun ilk ürünlerini teslim etmesiyle birlikte kuru incirin sembolik açılış fiyatı da belli oldu. Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen törende ilk ürünler kilosu 850 TL’den alındı.

Köşk, Germencik, İncirliova ve Efeler ilçelerinden 16 üreticinin getirdiği toplam 170 kilogram kuru incir, sezonun ilk ürünü olarak borsaya teslim edildi.

İLK FİYAT 850 TL OLDU

Törene ilk kez katılan Aydın Valisi Osman Varol, yeni sezonun üreticiler açısından bereketli geçmesini dileyerek kuru incirin kent ekonomisindeki önemine dikkat çekti.

Şifa deposu ürün tarladan tezgaha indi! Kilosu 850 TL’den satışa çıktı

Varol, Aydın’ın Türkiye’nin incir üretiminde başı çektiğini belirterek, ürünün kalitesinin korunması ve üreticinin gelirinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sezonun sembolik başlangıç fiyatını da 850 TL olarak açıkladı.

Aydın’da yüz binlerce dekarlık alanda yetiştirilen incir, kentte binlerce üreticinin temel geçim kaynakları arasında bulunuyor.

BU YIL KALİTE BEKLENTİSİ YÜKSEK

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise yeni sezonda ürün kalitesinin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu ifade etti.

Geçmiş dönemlerde aşırı sıcak ve kurak hava koşullarının bazı kalite sorunlarına yol açtığını belirten Çondur, bu yıl kış aylarının yağışlı geçmesi ve sezon başında olumsuz hava koşullarının görülmemesinin üretime olumlu yansıdığını söyledi.

Çondur, 2026-2027 sezonunda rekoltenin de geçen yılın üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Şifa deposu ürün tarladan tezgaha indi! Kilosu 850 TL’den satışa çıktı

İHRACATTA TÜRKİYE LİDER

Türkiye, kuru incir ihracatında dünya liderliğini sürdürüyor. Çondur’un verdiği bilgilere göre, 2025-2026 sezonunda Türkiye’den 53 bin 663 ton kuru incir ihraç edildi. Bunun 40 bin 360 tonluk kısmı Aydın’dan gerçekleştirildi.

Geçen yıl Türkiye genelinde 71 bin 500 ton kuru incir tescil edilirken, Aydın’ın payı 51 bin ton oldu.

Şifa deposu ürün tarladan tezgaha indi! Kilosu 850 TL’den satışa çıktı

Çondur, kuru incirin yalnızca ihracat açısından değil, iç tüketim açısından da daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek vatandaşları yerli üretim olan inciri tüketmeye çağırdı.

Çondur, herkesi incir yemeye davet ederek "Dünyada en fazla inciri biz üretiyoruz ama biz bu ürünü tüketiyor muyuz? Şimdi bir de bunu konuşalım. 86 milyon nüfusumuz var. 86 bin ton incir üretsek, kişi başı bize 1 kilogram incir düşüyor. 1 kiloda 52 adet olsa, yılda da 52 hafta olsa, haftada her Türk vatandaşı 1 adet incir yerse bizim ihracata gönderecek 1 gram ürünümüz kalmıyor. İşte bu nimeti tüketmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen bu kutsal meyveyi ve çok faydaları olan, özellikle sindirim sistemine, boşaltım sistemine çok faydaları olan, kansere karşı özellikle taze incirin müthiş katkısı, faydası olan, kanserli hücreleri engelleyen bu ürünü tüketirsek, haftada 1 adet her kişi 1 adet incir tüketirse yurt dışına hiç bunu göndermemize gerek kalmayacak. Bunun kıymetini lütfen bilelim. Fiyatlar çok makul seviyede. Şimdi yemeklik incir ortalama 700-750 liralardan satılıyor. Kendimiz yerli ve milli ürünümüzü tüketirsek şayet, o zaman yurt dışında bunun kıymeti biliniyor" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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