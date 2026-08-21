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Ekonomi

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! 'Yeşil altın'da hasat başladı

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Türkiye’de yalnızca Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçiotunda hasat başladı. "Yeşil altın" olarak adlandırılan ve içecekten gıda, tıp ve kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılan ürünün bu yılki alım fiyatı; roma cinsinde 122 TL, diğer cinslerde ise 100 TL olarak belirlendi.

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Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve üreticiler tarafından 'Yeşil altın' diye adlandırılan endüstriyel bitki şerbetçiotunda hasat başladı.

İçecek sektörü başta olmak üzere tıp, gıda ve kozmetik sektörlerinde kullanılan şerbetçiotu, Bilecik'ten ülke ekonomisine katkı sağlarken, Pazaryeri ilçe halkının da önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'de şerbetçiotu üretimine resmi olarak 1955 yılında başlanırken, ürünün Pazaryeri'nde yetiştirilmesi için ilk çalışmalar 1965 yılında gerçekleştirildi. Pazaryeri'nin iklim şartlarının şerbetçiotu üretimine uygun olduğunun görülmesinin ardından, 1973 yılından itibaren üretim ilçede yaygınlaştırıldı. Aradan geçen yıllarda şerbetçiotu, Pazaryeri tarımının önemli değerlerinden biri haline geldi. Özellikle Pazaryeri ile özdeşleşen şerbetçiotu, ilçedeki tarımsal üretimin önemli ürünleri arasında yer alıyor. Her yıl hasat döneminin gelmesiyle birlikte tarlalarda yoğun bir çalışma başlıyor.

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! 'Yeşil altın'da hasat başladı
Başlık ResmiTürkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! 'Yeşil altın'da hasat başladı

TARLALARDA HASAT MESAİSİ

Hasadın başlamasıyla birlikte Pazaryeri'nde şerbetçiotu tarlalarında hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri ürünleri toplarken, şerbetçiotu yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere işlenmeye gönderiliyor. Geçtiğimiz aylarda şerbetçiotunun 2026 alım fiyatı aroma cinsinde 122 TL, diğer cinslerde ise 100 TL olarak belirlenmişti.

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! 'Yeşil altın'da hasat başladı
Başlık ResmiTürkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! 'Yeşil altın'da hasat başladı

"BU SENE VERİM ÖNCEKİ SENELERE GÖRE ÇOK İYİ DEĞİL"

Dereköy köyünde şerbetçiotu üretimi yapan 57 yaşındaki Gülay Karyel geçen yıllara göre tarlasındaki verimin bu yıl düşük olduğunu ifade ederken işçi maliyetinin ve gübre maliyetlerinin çok olduğunu söyledi. Karyel, "Çocukluğumdan beri bu şerbetçiotunu yapıyoruz. Benim babam da çok yapardı. Biz evlendik biz de yapıyoruz. Bu sene şerbetçiotu hasadına başladık. Komşulara topluyoruz. Şimdi bize toplayacağız. İkinciye 'Brewers Gold' kestik, şimdi de 'Aroma' keseceğiz. Bu sene önceki senelere bakarak verim çok iyi değil" dedi.

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! 'Yeşil altın'da hasat başladı
Başlık ResmiTürkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! 'Yeşil altın'da hasat başladı

"7 BÖLGEDE DENENDİ SADECE PAZARYERİNDE YETİŞTİ"

Hasat zamanı şerbetçiotu tarlalarını ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise "1973 yılında Türkiye'nin 7 bölgesinde denenen ancak sadece ve sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotu bitkisinin 2026 yılı hasat sezonu başladı. Çitçilerimize üreticilerimize hayırlı bereketli bir hasat sezonu diliyoruz. Şerbetçiotu bitkisi çok değerli bir endemik bir bitki. Her alanda nerdeyse her alanda kullanılmakta. Gıda sanayinde, ilaç sanayinde. Pazaryeri'nde de şerbetçiotu kolonyası geliştirdik. İnşallah yapacağımız çalışmalar, ARGE çalışmalarıyla farklı alanlarda da kullanım alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. Şimdiden tüm çiftçilerimize hasat sezonun hayırlı olmasını temenni ediyor herkese kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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