Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçmeye çalışan tanker mayınlara çarptı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçmeye çalışan tanker mayınlara çarptı!

İran, Hürmüz Boğazı'nda "yasa dışı geçmeye çalışan" bir süper tankerin iki deniz mayınına çarparak alev aldığını açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Hürmüz Boğazı'nda hareketlilik devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın güneyinden yasa dışı bir rota üzerinden geçmeye çalışan bir süper tanker, iki deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldı ve tamamen durdu." ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı'nda "güvenlik düzenlemelerini ihlal eden gemilerin akıbetinin de benzer olacağı" uyarısında bulunulan açıklamada şöyle denildi:

"Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından çıkarılan geçiş ve seyrüsefer düzenlemelerine uymak zorunludur. Denizcilik şirketleri, çocuk katili ABD ordusunun provokasyonlarına aldanmamalı ve gemilerinin mürettebatının mallarını ve canlarını gereksiz yere tehlikeye atmamalıdır."

ÖNERİLEN HABERLER
Savaşın fitili tekrar ateşlendi! İran
DÜNYA

Savaşın fitili tekrar ateşlendi! İran'dan ABD'ye misilleme ve gözdağı
Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI!
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI!
Köşeye sıkışan Netanyahu'dan küstah sözler
BU NE 'HAL'?
BU NE 'HAL'?
Semt pazarında fiyat uçurumu var
BÖYLE SİSTEM OLMAZ
BÖYLE SİSTEM OLMAZ
Vatandaşa şahin, 'Şahin'lere kuzu!
ABİ KARDEŞ BATAN GEMİDEYDİ!
ABİ KARDEŞ BATAN GEMİDEYDİ!
Yakınları Girne'den gelecek umutlu haberi bekliyor
ADIM ADIM ESKİ YUVAYA
ADIM ADIM ESKİ YUVAYA
Yusuf Akçiçek 'dön' çağrısına 'evet' dedi
GİZLİ KAMERA SKANDALI BÜYÜYOR!
GİZLİ KAMERA SKANDALI BÜYÜYOR!
15 bin görüntülük arşiv ortaya çıkarıldı
İLK TEMAS KURULDU
İLK TEMAS KURULDU
Fenerbahçe'den Malick Fofana hamlesi
AKARYAKIT İÇİN KÖTÜ HABER!
AKARYAKIT İÇİN KÖTÜ HABER!
Petrol yeniden 90 doları aştı
SAVAŞIN FİTİLİ TEKRAR ATEŞLENDİ!
SAVAŞIN FİTİLİ TEKRAR ATEŞLENDİ!
İran'dan ABD'ye misilleme ve gözdağı
EMEKLİLİKTE KRİTİK TARİH
EMEKLİLİKTE KRİTİK TARİH
2036'ya kadar bunu yapmayan yandı
"BABA OĞULA GÖNDERİRDİM"
Enginyurt'un danışmanından 'para trafiği' itirafı
GÖREN TELEFONA SARILDI
GÖREN TELEFONA SARILDI
Tabancayla vuruldu, toplu taşıma kullandı
"HER YERDE KARŞIMIZDA!"
Forbes, Türk İHA'larını böyle haber yaptı
YENİ HEDEF RİOS
YENİ HEDEF RİOS
Beşiktaş rotayı Portekiz’e kırdı
İKİNCİ ELDE 5 MİLYON AŞILDI
İKİNCİ ELDE 5 MİLYON AŞILDI
Fiyatlar durdu, talep hız kesmedi
FELAKETLERİN BAŞLANGICI MI?
FELAKETLERİN BAŞLANGICI MI?
Dünyada Nepal'e benzer durumda nice ülke var
İSTANBUL'A GELİYOR
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray, milli yıldızın transferini bitirdi
EN BÜYÜK İLGİ O KENTTE!
EN BÜYÜK İLGİ O KENTTE!
DOA mobil 3 milyon kullanıcıya ulaştı!
TERCİHLER ALGORİTMAYA TESLİM
TERCİHLER ALGORİTMAYA TESLİM
Kitap okurlarının sosyal medyayla imtihanı!
SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ!
SAVAŞ YENİDEN ALEVLENDİ!
ABD'nin hava saldırısına füzeler ile karşılık verildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gizli kamera skandalı büyüyor! 15 bin görüntü incelendi
Gizli kamera skandalı büyüyor! 15 bin görüntü incelendi
Kaydet
Futbol efsanesinin son hali üzdü! Bastonla zor yürüdü
Futbol efsanesinin son hali üzdü! Bastonla zor yürüdü
Kaydet
Köşeye sıkışan Netanyahu'dan küstah sözler! Türkiye'yi hedef aldı
Köşeye sıkışan Netanyahu'dan küstah sözler! Türkiye'yi hedef aldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.