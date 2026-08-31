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Yaşam

Erzincan’da ayı dehşeti! 144 küçükbaş hayvanı telef etti

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Erzincan’da ayı dehşeti! 144 küçükbaş hayvanı telef etti

Erzincan’ın Koçyatağı köyünde bir ağıla giren ayı, 144 küçükbaş hayvanı telef etti. Hayvanları telef olan besici İsmail Mutlu zararının karşılanmasını talep ederken, köy muhtarı Cengiz Kaya da bölgede artan ayı popülasyonuna karşı önlem alınması çağrısı yaptı.

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Erzincan’da yaban hayvanlarının yerleşim yerleri ve hayvancılık işletmelerine yaklaşması üreticileri korkutuyor. Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde besici İsmail Mutlu’ya ait ağıla gece saatlerinde ayı girdi.

Erzincan’da ayı dehşeti! 144 küçükbaş hayvanı telef etti
Başlık ResmiErzincan’da ayı dehşeti! 144 küçükbaş hayvanı telef etti

KİLİTLİ KAPIYI KIRMIŞ

Kilitli kapıyı kırıp ağıldaki küçükbaş hayvanlara saldıran ayı nedeniyle 144 hayvan telef oldu. Olayın fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinde ağıla ait kapıda ayıya ait pençe izleri bulundu.

BESİCİ DESTEK BEKLİYOR

Hayvanları telef olan besici İsmail Mutlu, ayının kapının kilidini kırarak ağıla girdiğini söyleyerek 144 küçükbaş hayvanının telef olduğunu ve büyük bir mağduriyet yaşadığını ifade etti. Zararının karşılanmasını isteyen Mutlu, yetkililerden destek beklediğini vurguladı.

Erzincan’da ayı dehşeti! 144 küçükbaş hayvanı telef etti
Başlık ResmiErzincan’da ayı dehşeti! 144 küçükbaş hayvanı telef etti

Koçyatağı köyü Muhtarı Cengiz Kaya da olayın köyde endişeye neden olduğunu belirtti. Ayının kapıyı kırarak ağıla girdiğini söyleyen Kaya, bölgede ayı popülasyonunun arttığını savundu.

Köy sakinlerinin geçimini büyük ölçüde hayvancılıktan sağladığını ifade eden Kaya, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına ve hayvancılık işletmelerine yaklaşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını istedi. Kaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerin bölgede kalıcı ve etkili önlemler alması çağrısında bulundu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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