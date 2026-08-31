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Ekonomi

Togg'un yeni modeli T6X görücüye çıktı! Piyasanın en ucuzu olacak

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Togg'un yeni modeli T6X görücüye çıktı! Piyasanın en ucuzu olacak
Fotoğraf Başlığı Toggun yeni modeli T6X görücüye çıktı! Piyasanın en ucuzu olacak

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli T6X ilk kez görücüye çıktı. 2027'nin haziran ayında siparişe açılacak olan model, haziran sonundan itibaren teslimat yapılacak. Peki T6X'in fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk oldu. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modelini tanıtan Tosyalı, araçla ilgili önemli bilgiler verdi.

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SİPARİŞLER VE TESLİMAT HAZİRAN 2027'DE!

Rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülecek olan T6X, 2027'nin haziran ayında siparişlere açılacak. Tosyalı, haziran sonunda aracın sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Togg'un yeni modeli T6X görücüye çıktı! Piyasanın en ucuzu olacak
Başlık ResmiTogg'un yeni modeli T6X görücüye çıktı! Piyasanın en ucuzu olacak

"KAMPANYALARIMIZ OLACAK"

Tosyalı, "Ürettiğimiz her otomobil direkt trafiğe çıktı. Allah'a çok şükür, şu ana kadar hiç böyle bir satış kaygımız olmadı, hemen akabinde yanına T10F'i çıkardık geçtiğimiz yıl. Bugün bakıyoruz satışlarımız neredeyse kafa kafaya. T10X ile T10F'nin bir aylık satışına rakiplerimizin toplam satışı yetişemiyor. Allah'a çok şükür, aylardır açık ara pazar liderliğindeyiz ve bunu da pekiştirerek devam ediyoruz.

Her satış, her yakaladığımız derece bize daha büyük sorumluluk yüklüyor ve planlarımızı tekrar tekrar gözden geçirip hem servis kalitemizi hem de fiyatlama mekanizmamızı tekrar gözden geçirttiriyor. Daha az gelirli vatandaşlarımızı araç sahibi yapabilme adına çok daha ekonomik yeni bir modelimizin hazırlığındayız ve bu artık doğum sürecine girdi, '9 ay 10 gününü bekliyor' desem tabiri caizse uygundur. Artık her ay bir şekle bürünüyor ve önümüzdeki haziran ayında bu aracımızı tüketicileriyle buluşturacağız. T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak." dedi.

Togg'un yeni modeli T6X görücüye çıktı! Piyasanın en ucuzu olacak
Başlık ResmiTogg'un yeni modeli T6X görücüye çıktı! Piyasanın en ucuzu olacak

"EN UYGUN FİYATTAN SUNACAĞIZ"

Tosyalı, artık normal gelirli vatandaşların da bu aracı almayla ilgili sorun yaşayabileceğini düşünmediklerini belirterek, "Dünyada böyle bir aracı elde edebileceği en uygun fiyatla vatandaşımıza sunmak üzere hazırlık yaptık ve bugün bir kaba prototipini görüyorsunuz çünkü detayları takdir ederseniz ki bu aşamalarda açıklanmıyor ama aracımız gelecek haziranda tüketicilerimizle buluşacak inşallah." dedi.

Togg'un yeni modeli T6X görücüye çıktı! Piyasanın en ucuzu olacak
Başlık ResmiTogg'un yeni modeli T6X görücüye çıktı! Piyasanın en ucuzu olacak

FİYATI NE KADAR OLACAK?

T6X modeli için daha önce gündeme gelen satış fiyatlarına yönelik de konuşan Tosyalı, "Bugünkü maliyetlerimizle baktığımız zaman hedefim, hayalim bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın, kullanıcıya araç vermek istiyorum. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı. Araç ulaşılabilir olacak, her vatandaşımız bu araca, bu markaya ulaşabilecek. Bizim görevimiz, sorumluluğumuz bu." ifadelerini kullandı.

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Tosyalı, T6X'in fiyatının 1 milyon 300 bin lira bandında olmasına yönelik soru üzerine, aracı, her vatandaşın ulaşabileceği maliyette üretip, satmak zorunda olduklarını belirterek, "Onun için de rakamlara takılmıyorum ama ben onu bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana hedeflerimizde bir değişiklik yok. İnşallah önümüzdeki hazirana kadar da şartlarda majör bir değişiklik olmaz, olmayacaktır. Ulaşılabilir, en ekonomik otomobili hem de en iyi donanımla vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz, inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Çok rekabetçi bir fiyatla piyasaya süreceğiz. Önümüzdeki haziran ayında talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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