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Yaşam

Bu da gerçek halı saha! Çareyi böyle buldular: 20'den fazlası yan yana

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Bu da gerçek halı saha! Çareyi böyle buldular: 20'den fazlası yan yana

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çocuklar, halı sahaları olmadığı için evlerden topladıkları halı ve kilimle kendi sahalarını yaptı.

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Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Çıkrık Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, futbol oynayabilecekleri bir halı sahanın bulunmaması üzerine ilginç bir çözüm buldu. Kapı kapı dolaşan çocuklar, mahalle sakinlerinin evlerinden topladıkları 20'den fazla eski halı ve kilimi bir düğün salonunun bahçesine taşıdı. Halıları zemine yan yana seren çocuklar, taş duvarların üzerine siyah boyayla kale çizerek kendi imkânlarıyla halı saha yaptı.

Bu da gerçek halı saha! Çareyi böyle buldular: 20'den fazlası yan yana
Başlık ResmiBu da gerçek halı saha! Çareyi böyle buldular: 20'den fazlası yan yana

Sahalarını tamamlayan ancak futbol topları bulunmayan çocuklar, Mehmet Baransel'e sosyal medya üzerinden ulaştı. Çocukların isteğini geri çevirmeyen Baransel, Çıkrık Mahallesi'ne giderek onlara futbol topu hediye etti. Toplarına kavuşan çocuklar, halı ve kilimlerden oluşturdukları sahada gönüllerince futbol oynadı.

Bu da gerçek halı saha! Çareyi böyle buldular: 20'den fazlası yan yana
Başlık ResmiBu da gerçek halı saha! Çareyi böyle buldular: 20'den fazlası yan yana

Mahallede yaşayan Mustafa Taha Yıldız, "Halı sahamız yoktu. Köylülerden halı toplayarak kendi sahamızı yaptık. Artık halı sahamız da topumuz da var. Mehmet abiden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Ömer Arif İşçi ise "Evlerden halıları toplayıp buraya getirdik ve halı saha yaptık. Sahamız vardı ancak topumuz yoktu. Artık topumuz da var" dedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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