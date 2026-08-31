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Spor

Nuri Şahin'den 1-1 yorumu: Büyük hayal kırıklığı!

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Nuri Şahin'den 1-1 yorumu: Büyük hayal kırıklığı!

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "İkinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik" dedi.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Kasımpaşa müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 1-1 sonuçlanan maça çok iyi başladıklarını belirtti.

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"TEK EKSİK İKİNCİ GOLDÜ"

Takımının ilk yarıda uzun zamandır ortaya koyduğu en iyi futbolu oynadığını dile getiren Şahin, "Ne konuştuysak, ne çalıştıysak sahaya yansıttık. Tek eksik ikinci goldü. Rakibin ikinci yarıda 4'lüye döneceğini devre arasında söyledik. Ama siyahla beyaz gibiydi. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çok gereksiz 2 puan kaybettik. İlk yarıdaki bu oyuna bu sonuç yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Hücumda daha etkili olup daha çok gol atmaları gerektiğinin altını çizen 37 yaşındaki çalıştırıcı, "İlk yarıdaki oyunu çok beğendim. İkinci yarıda kötü oynamamıza rağmen 2-3 net pozisyon kaçırdık. Daha da büyük sorun, buraya ilk geldiğimiz zamandaki oyuna dönüyoruz. Bazen ilk yarıyı çok iyi oynuyoruz. Bugün ikinci yarıda rakibi oyuna ortak ettik" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu - Nuri Şahin
Başlık ResmiEmre Belözoğlu - Nuri Şahin

"GALATASARAY'A KARŞI 3 PUAN İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Ligin 4'üncü haftasında Galatasaray'la oynayacakları maça değinen Şahin, "Öncelikle bugünkü maçı kafamızda bitirmemiz lazım. Bu maçla ilgili konuşacağımız çok şey var. Kafamızda bir plan var. Biz herkese karşı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bugünkü sonuç için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ama cuma günü 3 puan için sahada olacağız" dedi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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