Samsun'da DSİ tarafından yapımına devam edilen ve 99 mahalleye fayda sağlayacak "Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı" ile "2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali 2. Kısım Projesi"nin yüzde 51'i tamamlandı. Çarşamba ve Terme ovalarında 53 bin 507 hektar tarım arazisinin drenajının sağlanması amaçlanan 1,5 milyar TL'lik projede, 1 adet köprü, 20 kilometre kanal temizliği ve 20 adet yol geçiş yapısı bitirildi.

Samsun'da 99 mahalleye fayda sağlayan 1,5 milyar TL'lik drenaj projesinin yarısı tamamladı.

Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali 2. Kısım Projesi'nin toplam maliyeti 1 milyar 506 milyon TL. Şu ana kadar yüzde 51'i tamamlanan, 53 bin 507 hektar toplam drenaj alanı bulunan projenin 32 bin 407 hektarı rehabilitasyon alanı, 21 bin 100 hektarı ise yeni çalışma alanı olarak dikkat çekiyor.

99 mahalleye fayda sağlayacak! Büyük projenin yarısı tamamlandı

4 Mayıs 2023'te başlanan proje kapsamında 2025 yılı ve öncesinde 18 bin hektar alan tamamlandı. Bu yıl 5 bin hektar alanda çalışma yürütülürken, 2027 yılı ve sonrası için ise 30 bin 507 hektar alanın yapılması bekleniyor.

AMAÇ, TARIM ARAZİLERİNİN DRENAJI

Proje kapsamında Çarşamba ve Terme ovalarında 53 bin 507 hektar tarım arazisinin drenajının sağlanması amaçlanıyor. 32 bin 407 hektar tarım alanının rehabilitasyonu ve 21 bin 100 hektar tarım alanında ise drenaj çalışmalarını kapsıyor.

99 mahalleye fayda sağlayacak! Büyük projenin yarısı tamamlandı

20 KİLOMETRE KANAL TEMİZLİĞİ YAPILDI

Hâlihazırda, Acıklı Kanalı'nda 20 kilometre kanal temizliği, 20 adet yol geçiş yapısı, Karaboğaz Ana Drenaj Kanalı'nda sol sahilde 588 metre, sağ sahilde 431 metre, toplam 1019 metre perde duvarı ve 404 metre taban beton kaplama imalatları ve bir adet köprü (Şuayip Köprüsü) tamamlandı. Taflı Kanalı'nda 20 bin 660 metrede 15 bin 500 metre kanal açıldı ve 24 adet menfez tamamlandı. Proje kapsamında ise çalışmalar devam ediyor.

99 mahalleye fayda sağlayacak! Büyük projenin yarısı tamamlandı

99 MAHALLE FAYDALANACAK

İş çerçevesinde Acıklı, Akçaltı, Akçatarla, Akkuzulu, Allı, Arımköseli, Aşağı Donurlu, Aşağı Esenli, Aşağı Kavacık, Canlı, Çerçiler, Dalbahçe, Demirli, Denizler, Durusu, Güneşli, Gülyazı, Helvacılı, Karaağaç, Karacalı, Kaydan, Kızılot, Kocakavak, Köklük, Kumarlı, Kumtepe, Mahmutlu, Merkez, Muşçalı, Namazlı, Ordu, Oymalı, Ömerli, Paşayazı, Sahilköy, Soğluca, Şeyhhabil, Tatarlı, Uluköy, Ustacalı, Uzunlu, Üçköprü, Vakıfköprü, Yağcılar, Yamanlı, Yukarı Donurlu, Yukarıbahçe, Yukarıkavacık, Zümrüt, Elmalık, Merkez, Çay, Yalı, Ahmetbey, Akbucak, Akçagün, Altunlu, Bafracalı, Bağsaray, Bazlamaç Aşağı, Beşikli, Çanaklı, Çangallar, Çardak, Dağdıralı, Dereyol, Dibekli, Eğercili, Elmaköy, Emiryusuf, Etyemezli, Geçmiş, Gölyazı, Gündoğdu, Hüseyinmescit, İmanalisi, Karacaköy, Karacalı, Karamahmut, Kargucak, Kocaman, Köybucağı, Kumcağız, Kuşcılu, Mescitli, Muratlı, Ortasöğütlü, Özyurt, Sancaklı, Sarayköy, Sivaslılar, Söğütlü, Sütözü, Şeyhli, Şuayip, Taşlık, Taşpınar, Uzungazi ve Yenicami Mahallelerinden oluşan toplam 99 mahalle fayda sağlayacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISamsun

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