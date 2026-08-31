Trabzonspor'da ayrılık açıklandı: Süper Lig ekibine transfer oldu

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha Göktan Gürpüz'ün kiralık olarak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekibi Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, Ağustos 2023'te Borussia Dortmund'dan transfer edilen Göktan Gürpüz'ün kiralık olarak Arca Çorum FK'ya transfer olduğunu duyurdu.

Göktan Gürpüz

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Göktan Gürpüz'ün, 2026-2027 futbol sezonu için Çorum Futbol Kulübü'ne geçici transfer bedeli ve satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Göktan Gürpüz, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 33 maça çıktı. Genç futbolcu, sahada kaldığı 2090 dakikada 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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