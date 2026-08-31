İspanya Başbakanı Sanchez, Ceuta'da yaşanan düzensiz göçmen akınına ilişkin yanlış bilgilerin Rusya ve İsrail bağlantılı sosyal medya ağları ile uluslararası aşırı sağ çevreler tarafından yayıldığını savundu.

İspanya Başbakanı Sanchez, Pazartesi günü Cadena SER'de Aimar Bretos'un sunduğu “Hoy por Hoy” programına konuk oldu.

Ceuta'da 30-31 Temmuz'da yaşanan düzensiz göçmen akını başta olmak üzere dış politika, göç, güvenlik ve iç siyasete ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Sanchez, göç konusunda yayılan dezenformasyonun arkasında Rusya ve İsrail bağlantılı sosyal medya ağları ile uluslararası aşırı sağ çevrelerin bulunduğunu ileri sürdü.

Sanchez, Avrupa Birliği Dış Eylem Servisinin de İspanya ve diğer Avrupa hükümetlerini düzensiz göç üzerinden hedef alan ağlara ilişkin tespitlerde bulunduğuna değindi.

İspanya Başbakanı Sanchez iki ülkeye işaret etti: 'Ceuta'daki göç krizine neden oldular!'

Başbakan Sanchez'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"RUSYA VE İSRAİL BAĞLANTILI HESAPLAR YANLIŞ BİLGİ YAYDI"

30 ve 31 Temmuz'dan sonra bu tür yalan haberlerin ve dezenformasyonun yayıldığını gördük. Rusya ile bağlantılı sosyal medya hesapları, İsrail bağlantılı hesaplar ve göç meselesini yalnızca İspanya'ya değil, Avrupa'ya saldırmak ve Avrupa'yı bölmek için kullanan uluslararası bir aşırı sağcı hareket de bu ağların içinde yer aldı.

İspanya Başbakanı Sanchez iki ülkeye işaret etti: 'Ceuta'daki göç krizine neden oldular!'

"BUNU BEN DEĞİL, AB DIŞ EYLEM SERVİSİ SÖYLÜYOR"

Sanchez, söz konusu iddiasını Avrupa Birliği kurumlarının değerlendirmelerine dayandırarak şöyle konuştu:

"Avrupa Komisyonunun Avrupa Dış Eylem Servisi, Rusya ve İsrail'den gelen, bu yanlış bilgileri yayan ve İspanya hükümeti ile diğer Avrupa hükümetlerini düzensiz göçle mücadele gibi son derece hassas bir konuda hedef alan ağların bulunduğunu belirtti. Bu mesele bugün birçok Avrupa toplumunu bölüyor, parçalıyor ve kutuplaştırıyor. Bunu ben söylemiyorum, Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi söylüyor."

İspanya Başbakanı Sanchez iki ülkeye işaret etti: 'Ceuta'daki göç krizine neden oldular!'

"MESELE GÖÇTEN DUYULAN ENDİŞE DEĞİL"

Rusya ve İsrail bağlantılı hesapların neden İspanya'yı hedef aldığına ilişkin değerlendirmede bulunan Sanchez, Madrid yönetiminin dış politikadaki tutumuna işaret etti.

Eğer Rusya bu konuda dezenformasyon yayıyorsa ya da İsrail, İspanya hükümetini eleştirerek yanlış bilgi yayıyorsa bunun nedeni İspanya'daki veya Avrupa'daki göçten duydukları endişe değildir. Bunun nedeni Gazze'deki soykırım ya da Putin'in Ukrayna'yı işgali konusunda benimsediğimiz siyasi tutumlardır.



FAS'IN KRİZDE ROLÜ OLDUĞUNA DAİR BİLGİ BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

Ceuta'daki göçmen akınının arkasında Fas'ın bulunduğuna yönelik iddialara da değinen Sanchez, İspanyol güvenlik ve istihbarat birimlerinden bu yönde bilgi almadığını söyledi.

"Ne güvenlik güçlerinden ne Ulusal İstihbarat Merkezi'nden ne de İspanya hükümetinin düzenli olarak işbirliği yaptığı diğer istihbarat servislerinden Fas'ın bu olaya karıştığına dair bir bilgi görmedim."

Sanchez, krizin çözümü için Fas ile işbirliğinin gerekli olduğunu savunarak, "Fas ile işbirliği olmazsa bu kriz çözülmez, aksine daha da kötüleşir." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Sanchez iki ülkeye işaret etti: 'Ceuta'daki göç krizine neden oldular!'

"CEUTA'YA GİRENLERİN 10'DA 9'U GERİ DÖNDÜ"

Başbakan Sanchez, 30-31 Temmuz'da Ceuta'ya yaklaşık 70 bin kişinin girdiğini, bunların yaklaşık yüzde 90'ının gönüllü olarak Fas'a döndüğünü söyledi.

Ceuta'da kalanların kayıt ve sığınma işlemlerinin sürdüğünü belirten Sanchez, barınma kapasitesinin 500 kişiden 3 bin 300 kişiye çıkarıldığını, kısa süre içinde 6 bin kişilik kapasiteye ulaşılmasının planlandığını kaydetti.

"HÜKÜMET KESİN BİLGİLERLE HAREKET ETMELİ"

Göçmen akınının arkasındaki aktörlere ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirten Sanchez, çeşitli iddialara rağmen hükümetin doğrulanmamış suçlamalar üzerinden hareket etmeyeceğini söyledi.

"30 ve 31 Temmuz'da ne olduğu konusunda kesin ve eksiksiz bir bilgiye sahip miyiz? Ne yazık ki hayır. Araştırmaya devam ediyoruz. Ancak hükümet kesin bilgiler ve gerçekler temelinde hareket etmelidir."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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