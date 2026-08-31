UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek, maçlar ne zaman başlıyor merak edilirken UEFA tarafından detaylı fikstür futbolseverler ile paylaşıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi listesi kadro bildirimi tarihleri belli olurken, yeni sezonun ilk maçlarının oynanacağı gün de netleşti. 36 takımın yer alacağı lig aşamasında Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek, maçlar ne zaman başlıyor?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın kadrolarını 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 24.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Kulüpler, oyuncuların forma numarası, doğum tarihi ve uyruğu gibi bilgilerin yer aldığı kadroları hazırlayarak ilgili federasyon üzerinden UEFA'ya iletecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek, maçlar ne zaman başlıyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026/27 sezonundaki lig aşaması 8 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. İlk maç gününde karşılaşmalar 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Sezonun ilk maç gününde Real Madrid ile Inter, Porto ile Manchester City ve Borussia Dortmund ile Villarreal gibi dikkat çeken karşılaşmalar oynanacak. Barcelona ise 9 Eylül'de Feyenoord'u konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek, maçlar ne zaman başlıyor?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın lig aşamasındaki ilk karşılaşması 9 Eylül 2026'da Sporting CP deplasmanında oynanacak. Sarı-kırmızılı takım daha sonra 13 Ekim'de Barcelona'yı ağırlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

9 Eylül | Sporting - Galatasaray 22.00

13 Ekim | Galatasaray - Barcelona 22.00

21 Ekim | Lille - Galatasaray 19.45

3 Kasım | Galatasaray - Stuttgart 20.45

24 Kasım | Galatasaray - Aston Villa 20.45

8 Aralık | AEK - Galatasaray 23.00

19 Ocak | Galatasaray - Feyenoord 20.45

27 Ocak | PSG - Galatasaray 23.00



UEFA Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek, maçlar ne zaman başlıyor?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ise lig aşamasına 10 Eylül 2026 Perşembe günü Roma karşılaşmasıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçını kendi sahasında oynayacak. Fenerbahçe'nin ikinci maç gününde 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanına çıkması planlanıyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

10 Eylül | Fenerbahçe - Roma 19.45

14 Ekim | Aston Villa - Fenerbahçe 22.00

20 Ekim | Fenerbahçe - Slavia Prag 19.45

4 Kasım | Fenerbahçe - Liverpool 20.45

25 Kasım | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe 23.00

9 Aralık | LASK - Fenerbahçe 23.00

20 Ocak | Fenerbahçe - Villarreal 20.45

27 Ocak | Atletico Madrid - Fenerbahçe 23.00

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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