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Masterchef'te kim elendi? 30 Ağustos MasterChef'te elenen yarışmacı

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Masterchef'te kim elendi? 30 Ağustos MasterChef'te elenen yarışmacı
Fotoğraf Başlığı Masterchefte kim elendi? 30 Ağustos MasterChefte elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi 30 Ağustos Pazar akşamı ekranlara geldi. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, ana kadrodaki yerlerini koruyabilmek için şeflerin karşısında mücadele etti. Gecenin ilerleyen bölümünde Kübra ile Simge'nin son ikiye kalmasıyla heyecan arttı. "MasterChef'te kim elendi, yarışmaya kim veda etti" soruları bölümün ardından gündeme geldi.

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MasterChef Türkiye 2026'da üçüncü haftanın eleme süreci tamamlandı. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından potaya giren yarışmacılar, 30 Ağustos akşamı eleme gecesinde karşı karşıya geldi. İlk turun ardından dört yarışmacı ikinci aşamaya kalırken, gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesi MasterChef'e veda eden ismi belirledi

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

30 Ağustos 2026 Pazar akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde yarışmaya veda eden isim Simge oldu. Eleme gecesinin ilk aşamasının ardından Simge, Kübra, Şükran ve Recep ikinci tura kaldı. Bu turda yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun kadayıflı karides tabağını hazırlamaları istendi.

Masterchefte kim elendi? 30 Ağustos MasterChefte elenen yarışmacı
Başlık ResmiMasterchefte kim elendi? 30 Ağustos MasterChefte elenen yarışmacı

İkinci turdaki değerlendirmelerde Recep potadan çıkmayı başaran ilk isim olurken ardından Şükran da yarışmadaki yerini korudu. Böylece gecenin sonunda Kübra ve Simge son ikiye kaldı. Şeflerin hazırlanan tabakları değerlendirmesinin ardından Kübra yarışmaya devam ederken Simge'nin MasterChef Türkiye macerası sona erdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında Şadi, Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran yer aldı. Adaylar hafta boyunca gerçekleştirilen takım ve dokunulmazlık mücadelelerinin ardından belirlendi.

Masterchefte kim elendi? 30 Ağustos MasterChefte elenen yarışmacı
Başlık ResmiMasterchefte kim elendi? 30 Ağustos MasterChefte elenen yarışmacı

Haftanın ilk eleme adayları Şadi ve Nilay olurken daha sonraki oyunların ardından Simge ve Ayşe, Recep ve Kübra ile Hasan Alp ve Şükran potaya girdi. Böylece sekiz yarışmacının yer aldığı eleme haftası, 30 Ağustos gecesinde Simge'nin yarışmaya veda etmesiyle tamamlandı.

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