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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç ne zaman, kiminle oynanacak?

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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç ne zaman, kiminle oynanacak?
Fotoğraf Başlığı Trabzonsporun UEFA Konferans Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç ne zaman, kiminle oynanacak?

Trabzonspor'un 2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasında oynayacağı karşılaşmaların programı netleşti. Bordo-mavili takımın Avrupa'daki mücadelesinde karşılaşacağı rakipler ve maç tarihleri belli olurken, Trabzonspor'un ilk sınavı deplasmanda gerçekleşecek. İşte, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü...

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Finlandiya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Trabzonspor'un Konferans Ligi ilk maçı ne zaman, kiminle oynayacak sorgularken maç takvimi de UEFA tarafından duyuruldu.

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN, KİMİNLE OYNAYACAK?

Bordo-mavili temsilcinin ilk Avrupa sınavındaki rakibi Finlandiya ekibi KuPS Kuopio olacak.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasını 15 Ekim 2026 Perşembe günü KuPS Kuopio deplasmanında oynayacak.

Trabzonsporun UEFA Konferans Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç ne zaman, kiminle oynanacak?
Başlık ResmiTrabzonsporun UEFA Konferans Ligi fikstürü açıklandı! İlk maç ne zaman, kiminle oynanacak?

TRABZONSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

15 Ekim 2026: KuPS Kuopio - Trabzonspor
22 Ekim 2026: Trabzonspor - Hearts
5 Kasım 2026: Trabzonspor - Freiburg
26 Kasım 2026: CSKA Sofya - Trabzonspor
10 Aralık 2026: Trabzonspor - Jablonec
17 Aralık 2026: Kızılyıldız - Trabzonspor

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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