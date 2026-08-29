Cem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Sağlık durumuna ilişkin son durum!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'de bulunduğu sırada yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Birçok kişi ise Cem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir sorularını gündeme taşıdı.
Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Cem Yılmaz, ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
CEM YILMAZ NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, HASTALIĞI NEDİR?
Cem Yılmaz'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Komedyen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Yılmaz, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Cem Yılmaz, burada koroner yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz'ın ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.