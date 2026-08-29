Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Cem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Sağlık durumuna ilişkin son durum!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Cem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Sağlık durumuna ilişkin son durum!
Fotoğraf Başlığı Cem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'de bulunduğu sırada yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Birçok kişi ise Cem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir sorularını gündeme taşıdı.

Kaydet
a- | +A

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Cem Yılmaz, ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

CEM YILMAZ NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, HASTALIĞI NEDİR?

Cem Yılmaz'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Komedyen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Yılmaz, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Sağlık durumuna ilişkin son durum!
Başlık ResmiCem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Sağlık durumuna ilişkin son durum!

Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Cem Yılmaz, burada koroner yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz'ın ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Cansever neden öldü, hastalığı neydi? 59 yaşında hayatını kaybetti
HABERLER
Cansever neden öldü, hastalığı neydi? 59 yaşında hayatını kaybetti
Danla Bilic
HABERLER
Danla Bilic'in son durumuna ilişkin açıklama geldi! Danla Bilic’e ne oldu, hastalığı ne?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SUÇLAMALAR AĞIR!
SUÇLAMALAR AĞIR!
Cemal Enginyurt’un danışmanı gözaltında
SİLAHLI ATIŞLAR BAŞLIYOR!
SİLAHLI ATIŞLAR BAŞLIYOR!
Milli savaş uçağı KAAN için kritik tarih açıklandı
G.SARAY GERİYE DÜŞTÜ
G.SARAY GERİYE DÜŞTÜ
Sarı kırmızılıların konuğu Göztepe
MV LATUF GEMİSİ KURTARILDI!
MV LATUF GEMİSİ KURTARILDI!
Afrika Boynuzu'nda Türk ordusu ile ortak operasyon
MAÇA ÇIKAMADI
MAÇA ÇIKAMADI
Galatasaray'da Uğurcan Çakır şoku
250 YILLIK SÜRE DOLDU
250 YILLIK SÜRE DOLDU
İstanbul depreme ne kadar hazır?
SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
SESSİZLİĞİNİ BOZDU!
3 kardeşin sır ölümünde anne-baba karşı karşıya
YOK BÖYLE KAZA!
YOK BÖYLE KAZA!
Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi öldü!
JETLER PEŞ PEŞE HAVALANDI
JETLER PEŞ PEŞE HAVALANDI
Uçak kaçıran korsan nükleer santrale gitti
NEPAL'DEKİ SELDE KAYBOLDU
NEPAL'DEKİ SELDE KAYBOLDU
Türk tur rehberi Öksüz hakkında çarpıcı detay
MİLAN'DAN BİR YILDIZ DAHA
MİLAN'DAN BİR YILDIZ DAHA
Beşiktaş ile anılıyordu, G.Saray devreye girdi
O SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
O SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
2 kişinin can verdiği kazada yeni gelişme!
KARARINI VERDİ
KARARINI VERDİ
Rashford'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
AYRINTILAR KORKUNÇ!
AYRINTILAR KORKUNÇ!
Güzellik merkezinde 14 bin görüntüyü satmışlar
MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ
MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ
Hull City 2'de 2 yaptı, zirveye ortak oldu
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
Peşinat yok! İşte aylık taksit tutarı ve teslimat süresi
RAFAEL LEAO, İSTANBUL'DA
RAFAEL LEAO, İSTANBUL'DA
G.Saray, 50 milyon euroluk yıldızına kavuştu
YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?
ABD'li bankadan altın için yeni tahmin
İLK 11'İN 10'U BELLİ
İLK 11'İN 10'U BELLİ
Italiano'nun Vlahovic, Poku ve Miretti kararı
SAKSI DEHŞETİ!
SAKSI DEHŞETİ!
Kayınpederine attı, yoldan geçen adamı öldürdü
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa fikstürü belli oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa fikstürü belli oldu
Kaydet
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç ne zaman, kiminle?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç ne zaman, kiminle?
Kaydet
Karabük’te dehşete düşüren olay! Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu
Kontrolden çıkan çekici eve savruldu, 2 kişi canından oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.