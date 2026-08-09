Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Cansever, bir süredir tedavi gördüğü Almanya'nın Essen şehrindeki hastanede hayatını kaybetti. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçının ölüm haberi, sevenleri ve müzik dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberin ardından ''Cansever neden öldü, hastalığı neydi?'' soruları ise gündeme getirildi.

Cansever'in kısa süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımı yeniden gündeme geldi. Sanatçı, takipçilerinin kendisiyle ilgili endişelenmemesi gerektiğini belirtirken sağlık sorunları yaşadığını ifade etmişti.

Paylaşımında ateş problemi yaşadığını ve tansiyonunun düşük seyrettiğini anlatan Cansever, tedavisi nedeniyle sürekli serum ve antibiyotik aldığını belirtmişti. Konuşmakta ve yazmakta dahi zorlandığını ifade eden sanatçı, buna rağmen sevenlerine moral vermeye çalışmıştı. Peki, Cansever neden öldü, hastalığı neydi?

Cansever neden öldü, hastalığı neydi? 59 yaşında hayatını kaybetti

CANSEVER NEDEN ÖLDÜ?

8 Ağustos 2026'da hayatını kaybeden Cansever'in ölümünün 2026 yılında teşhis konulan lösemi hastalığıyla ilgili olduğu belirtildi.

Cansever'in tedavi sürecinin son döneminde sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Sanatçı, hayatını kaybetmeden kısa süre önce yaptığı paylaşımda ateş ve tansiyon düşüklüğü yaşadığını, sürekli serum ve antibiyotik tedavisi aldığını açıklamıştı.

Cansever neden öldü, hastalığı neydi? 59 yaşında hayatını kaybetti

CANSEVER'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Cansever'e lösemi, yani kan kanseri teşhisi konuldu. Almanya'da tedavi gören sanatçının hastalığı nedeniyle ilik nakli yapılması da planlandı. Tedavi sürecinde uygun donör bulunması halinde nakil gerçekleştirilmesinin gündeme geldiği bildirildi.

Sanatçı 1994 yılında romatizmal bir hastalık olan ankilozan spondilit teşhisi de almıştı.

Cansever neden öldü, hastalığı neydi? 59 yaşında hayatını kaybetti

CANSEVER KAÇ YAŞINDAYDI?

Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya geldi. 8 Ağustos 2026'da Almanya'nın Essen kentinde hayatını kaybeden sanatçı 59 yaşındaydı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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