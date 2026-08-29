Macaristan’da film gibi olay! Uçak kaçıran korsan nükleer santrale gitti, jetler peş peşe havalandı

Macaristan’da park halindeki küçük uçağı kaçıran 24 yaşındaki şüpheli, Paks Nükleer Santrali üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girdi. Alarm üzerine iki Gripen savaş uçağı havalanırken, şüpheli santrale yaklaşık 20 kilometre mesafede acil iniş yaptı.

Macaristan’da 24 yaşındaki bir şüpheli, Kalosca Havalimanı’nda park halinde bulunan Cessna 172 tipi bir küçük uçağı kaçırdı. Macaristan basınında yer alan haberlere göre şüpheli, uçakla ülkenin tek nükleer enerji santrali üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girerek havada çeşitli manevralar gerçekleştirdi.

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SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, uçağın havalandıktan sonra Paks Nükleer Santrali üzerine yönelmesi sonrasında iki savaş uçağının acil havalandığını duyurdu. Ruszin-Szendi açıklamada, radar sistemlerinin izinsiz giriş yapan uçağı tespit etmesinin ardından müdahale için iki "Gripen" tipi savaş uçağının kaldırıldığını bildirdi.

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AYÇİÇEĞİ TARLASINA ACİL İNİŞ YAPTI

Takibin başlamasının ardından uçak, birkaç dakika içinde nükleer santrale yaklaşık 20 kilometre mesafedeki bir ayçiçeği tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında uçağın iniş takımları hasar gördü.

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YARDIM İSTEYİP ARABA ÇALMAYA KALKIŞMIŞ

Uçağın kaçırıldığı Kalosca Havalimanı ve zorunlu iniş yapılan ayçiçeği tarlasından görüntüler paylaşan Macaristan polisi, iniş sırasında hafif yaralanan şüphelinin daha sonra tarlayı geçerek karayoluna çıktığını ve ardından yol üstünde yardım talep ettiği bir kişinin de aracını çalmaya çalıştığını yazdı. Polis açıklamasında, "Ancak bu kez başarılı olamadı ve yakalanarak polis merkezine götürüldü" ifadelerine yer verildi.



Basında yer alan haberlerde 24 yaşındaki şüphelinin polis tarafından yakalandığında kafası karışık ve yönünü kaybetmiş gibi göründüğü kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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