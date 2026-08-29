Galatasaray'a Leao sonrası Milan'dan bir yıldız daha! Beşiktaş da peşindeydi

Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın, Milan'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için bilgi talep ettiği iddia edildi. İtalyan basını, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğunu ve Milan'ın 20 milyon avroluk bonservis talep ettiğini yazmıştı.

Transfer dönemi kapanmadan kadrosuna bir orta saha katmayı hedefleyen sarı kırmızılıların, Milan'dan Youssouf Fofana'yı gündemine aldığı belirtildi.

FOFANA HAMLESİ

27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile geçmiş transfer dönemlerinde de ilgilenen Galatasaray, Leao transferi için yapılan görüşmeler sırasında Fofana'nın şartları için İtalyan ekibinden bilgi istedi.

Youssouf Fofana

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Romano'nun haberine göre; Galatasaray'a sıcak bakan Fransız yıldız, bu transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak ayrılabilir.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

İtalyan basınından Calciomercato, Beşiktaş yönetiminin Fransız orta saha oyuncusu için Milan ile görüşmelere başladığını ve İtalyan kulübünün resmi teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu yazmıştı.

MILAN SERVET İSTİYOR

Milan'ın Fofana için yaklaşık 20 milyon avroluk transfer ücreti beklediği, Beşiktaş'ın bu rakamı düşürmek için farklı ödeme planları ve performansa dayalı bonus seçeneklerini değerlendirebileceği belirtilmişti.

Youssouf Fofana

AMORIM ŞANS VERMEDİ

Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar süre bulamayan Fofana'nın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde Strasbourg, Monaco ve Milan formaları giyen Fofana, İtalyan ekibiyle çıktığı 88 maçta 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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